Специалист назвал главную проблему банков в Украине

Сегодня, 09:57

Банкир из госсектора прогнозирует негативные последствия для банковской системы

Фото: Getty
Фото: Getty

Основная проблема украинских банков на данный момент – это недоверие населения. Такое мнение в интервью "Сегодня" выразил председатель правления государственного Укргазбанка Кирилл Шевченко.

"Периоды "банкопада", которые переживала наша страна, серьезно снизили степень доверия населения. Но что самое страшное – люди, предприятия потеряли огромные деньги. Единственным оплотом стабильности в тот момент были государственные банки", – рассказал Шевченко.

По его словам, доверие к банкам понемногу восстанавливается. К слову, власти надеются решить эту проблему и с помощью создания института финансового омбудсмена.

"Но сегодня проблема доверия остается все-таки главной проблемой банков. Хотя госбанки никогда не ощущали ее так остро, как другие. И я считаю, что эта проблема будет давать свои негативные последствия еще не один год", – отметил Шевченко.

Подробнее о ситуации в банковской сфере читайте на сайте "Сегодня" в интервью с главой Укргазбанка: "Теневые деньги делают инфляцию непредсказуемой".
банки, проблема, госбанки, Кирилл Шевченко

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Источник:

"Сегодня"

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