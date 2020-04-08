Спекуляции и застой у бизнеса: эксперты объяснили, что происходит с курсом доллара

Совсем недавно, буквально на глазах у сидящих на карантине украинцев, гривня начала отвоевывать у доллара позиции. Эксперты говорят, что девальвационный тренд изменился на противоположный, потому что паника улеглась, а в Украину завезли много наличной валюты.

"Долларов в обменниках стало достаточно, но не это сейчас влияет на курс, а почти полное отсутствие спроса на межбанковском рынке, – анализирует руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин. – Работа среднего и малого бизнеса из-за карантина практически остановлена, спроса на валюту у них нет, продажи валюты со стороны экспортеров тоже нет. Штиль. Население, похоже, начало сдавать запасенные доллары и евро, чтобы прокормиться. В первую очередь это касается трудовых мигрантов, вернувшихся по домам из-за карантина. Все это привело к укреплению гривни".

С Шевчишиным согласен и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, который уточнил: паника стихла из-за того, что на уходящей неделе Верховная Рада приняла два важных закона, которые все ждали: о запрете ренационализации банков (возврата их бывшим собственникам) и о рынке земли.

"Принятие их разблокировало программу сотрудничества с Международным валютным фондом и уже остановило отток нерезидентов, которые инвестировали в украинские гривневые ОВГЗ порядка 100 млрд грн, – разъяснил Олег Пендзин. – Двумя неделями ранее нерезиденты активно продавали ОВГЗ, покупали и выводили валюту, что, в частности, привело к обвалу курса почти на две гривни. Теперь на фондовых рынках курс украинских облигаций пошел вверх и не стало смысла от них избавляться, а вырученные гривни конвертировать в доллары. Это существенно ослабило давление на курс гривни и обусловило ее устойчивую ревальвацию".

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Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко отметил значительное снижение спроса на валюту и ее избыток, что привело на неделе к укреплению гривни. По его словам, сейчас финансовые спекулянты снижают курс, чтобы вынудить население, купившее задорого валюту в период паники, сдать ее, пока не обесценилась еще больше.

Подробнее о том, что происходит с курсом доллара прямо сейчас и прогнозах на ближайшее будущее, читайте в материале: Гривня крепчает: когда придет время "заготавливать" доллары

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