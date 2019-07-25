Спрос на кредиты: украинские банкиры озвучили оптимистичные ожидания

Итоги опроса кредитных менеджеров 50 банков опубликовал Нацбанк

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Украинские банки сохраняют оптимистичные ожидания относительно притока депозитов и прироста кредитного портфеля населения и бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты "Опроса об условиях банковского кредитования", проведенного Национальным банком Украины (НБУ).

"В то же время они констатируют рост рисков, особенно кредитного, который увеличился во втором и ожидаемо возрастет в третьем квартале", – говорится в сообщении регулятора на странице в Facebook.

По данным опроса, в следующие 12 месяцев 74% респондентов прогнозируют увеличение портфеля кредитов бизнесу – за квартал показатель снизился на 2 процентных пункта (п.п.).

При этом в ближайший год 70% опрошенных ожидают роста портфеля кредитов населению (-4 п.п.).

"Ожидания на третий квартал соответствуют результатам второго квартала: спрос на кредиты возрастет, в частности от малых и средних предприятий и от населения в потребительском сегменте", – добавили в НБУ.

Также отмечается, что 60% респондентов ожидают увеличения спроса на потребительские кредиты населению (+ 2 п.п.), 64% – роста спроса на кредиты малому и среднему бизнесу (-1 п.п.), а 62% – не ожидают снижения спроса на кредиты крупным предприятиям (-3 п.п.).

Опрос проводился с 19 июня по 10 июля 2019 года среди кредитных менеджеров 50 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 99%.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что прибыль банковской системы по итогам 2018 года достигла исторического максимума – 21,7 млрд грн. В НБУ также объяснили, что прибыльности банков способствовали следующие факторы: активизация кредитования более чем на 30%, снижение процентных ставок по вкладам граждан в течение большей части года, значительное уменьшение объемов формирования резервов.

Также мы рассказывали, как не стать жертвой кредитных мошенников и не оказаться в долгах перед банком:

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