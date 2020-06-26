Спрос на валюту упал: что будет с курсом доллара в Украине

Доллар после роста в официальных курсах НБУ 26 июня на межбанковском валютном рынке Украины торгуется на уровне 26,73 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Такая динамика наблюдается после ослабления [доллара] накануне, вызванного снижением предложения валюты на фоне компенсации экспортерам 3,11 млрд гривен НДС. Поскольку у экспортеров на счетах появилась гривня, продажи валюты были слабыми", – объяснил аналитик.

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Кроме того, рынок продолжает следить за рекордным ростом заражений коронавирусом, а опасения ужесточения карантина нарастают.

"Новость о том, что госдолг Украины в мае вырос на 0,83%, до 82,12 млрд долларов, не оказала влияния на рынок. <...> Вероятно, в ближайшей перспективе гривня будет торговаться в диапазоне 26,6-26,8 грн/долл.", – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, куда при нынешней ситуации с курсом доллара можно вложить сбережения и сколько получится заработать:

Напомним, за 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

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