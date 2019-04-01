Стало известно, как отреагировали акции украинских компаний на выборы

Акции компаний растут и снижаются несущественно

Фото: Pixabay

Стало известно, как отреагировали акции украинских компаний на выборы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1d1/fd2/5ca1d1fd21491.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1d1/fd2/5ca1d1fd21491.jpg 2019-04-01T11:57:12+03:00 Финансы Акции компаний растут и снижаются несущественно

Курс наиболее ликвидных акций украинских компаний, которые торгуются на Варшавской фондовой бирже (WSE) и Лондонской фондовой бирже (LSE), спокойно отреагировали на итоги первого тура президентских выборов в Украине.

Согласно информации WSE, по состоянию на 10:00 несущественно снизился курс акций агрохолдинга "Овостар" на 0,93% – до 107 злотых за штуку.

Курс акций агрохолдинга "Агротон" вырос на 3,66% – до 3,54 злотого за штуку, "Астарты" – на 1,84%, до 27,7 злотого за штуку. Также вырос курс акций ИМК – на 0,72%, до 13,95 злотого за штуку и "Кернела"– на 0,2%, до 49,3 злотого за штуку.

В то же время на LSE уменьшился курс нефтегазовой компании JKX Oil&Gas – на 2,27%, до 0,5375 фунта стерлингов за штуку. Курс акций агрохолдинга МХП вырос на 0,98% – до 10,35 доллара за акцию. Цена акций британской нефтегазовой компании Regal Petroleum plc. с активами в Украине не изменилась –0,435 фунта стерлингов за шт.

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