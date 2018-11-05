Стало известно, кто купил украинские евробонды на два миллиарда долларов

Основное количество инвесторов оказалось всего из двух стран

Министерство финансов назвало покупателей украинских еврооблигаций на 750 млн долларов с погашением 1 февраля 2024 года и на 1,25 млрд долларов с погашением 1 ноября 2028 года. Об этом FinClub сообщили в Минфине.

Так, инвесторы из США и Великобритании купили большую часть выпуска объемом 750 млн долларов с доходностью 9% годовых – их доли составили 46% и 41% соответственно.

Европейские инвесторы купили 12% от выпуска пятилетних еврооблигаций, тогда как доля инвесторов из других регионов составила всего 1%.

10-летние облигации с доходностью 9,75% годовых в основном также покупали инвесторы из Великобритании (46%) и США (37%), тогда как инвесторы из Европы составили 16%, а инвесторы из других регионов – всего 1%.

Пятилетние еврооблигации в основном были размещены среди фондов, управляющих активами (82%). Доля хедж-фондов составила 12%, страховых и пенсионных фондов – 4%, банков – 2%.

В 10-летние еврооблигации инвестировали фонды, управляющие активами (79%), хедж-фонды (13%), страховые и пенсионные фонды (5%), банки (3%).

Как сообщалось, Украина планирует направить средства от размещения на погашение выпуска евробондов-2019 объемом 725 млн долларов, а также общие бюджетные цели.

В сентябре прошлого года Украина разместила 15-летние еврооблигации на 3 млрд долларов с доходностью 7,375%. Организаторами были BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Одновременно с размещением нового выпуска Минфин Украины выкупил еврооблигации с погашением в 2019 и 2020 годах на общую сумму 1,576 млрд долларов.