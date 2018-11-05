Стало известно, кто купил украинские евробонды на два миллиарда долларов

Сегодня, 10:59

Основное количество инвесторов оказалось всего из двух стран

Фото: Nick Youngson / CC BY-SA 3.0 ImageCreator
Фото: Nick Youngson / CC BY-SA 3.0 ImageCreator

Министерство финансов назвало покупателей украинских еврооблигаций на 750 млн долларов с погашением 1 февраля 2024 года и на 1,25 млрд долларов с погашением 1 ноября 2028 года. Об этом FinClub сообщили в Минфине.

Так, инвесторы из США и Великобритании купили большую часть выпуска объемом 750 млн долларов с доходностью 9% годовых – их доли составили 46% и 41% соответственно.

Европейские инвесторы купили 12% от выпуска пятилетних еврооблигаций, тогда как доля инвесторов из других регионов составила всего 1%.

10-летние облигации с доходностью 9,75% годовых в основном также покупали инвесторы из Великобритании (46%) и США (37%), тогда как инвесторы из Европы составили 16%, а инвесторы из других регионов – всего 1%.

Пятилетние еврооблигации в основном были размещены среди фондов, управляющих активами (82%). Доля хедж-фондов составила 12%, страховых и пенсионных фондов – 4%, банков – 2%.

В 10-летние еврооблигации инвестировали фонды, управляющие активами (79%), хедж-фонды (13%), страховые и пенсионные фонды (5%), банки (3%).

Как сообщалось, Украина планирует направить средства от размещения на погашение выпуска евробондов-2019 объемом 725 млн долларов, а также общие бюджетные цели.

В сентябре прошлого года Украина разместила 15-летние еврооблигации на 3 млрд долларов с доходностью 7,375%. Организаторами были BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Одновременно с размещением нового выпуска Минфин Украины выкупил еврооблигации с погашением в 2019 и 2020 годах на общую сумму 1,576 млрд долларов.
инвесторы, покупатели, евробонды, еврооблигации, Минфин Украины

Вы сейчас просматриваете новость "Стало известно, кто купил украинские евробонды на два миллиарда долларов". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

Екатерина Рожкова. Фото: Facebook

Нацбанк оценил выпуск Украиной новых евробондов

26 Октября, 19:28

Замглавы НБУ отметила, что более низких ставок по украинским ценным бумагам в текущей ситуации добиться было невозможно

Экономика

Фото: "Сегодня"; "Газпром". Коллаж: "Сегодня"

Коболев объяснил, зачем "Нафтогаз" выпускает евробонды

26 Октября, 16:19

Акции "Нафтогаза" на зарубежных биржах приведут к тому, что менеджеров украинской компании за коррупцию смогут судить за границей, отметил глава НАК
Загрузка...

Финансы

Фото: архив

Rothschild выступит финансовым советником при размещении новых евробондов Украины

24 Октября, 06:15

23-24 октября проходят встречи украинской делегации с инвесторами перед выпуском ценных бумаг

Финансы

Фото: "Сегодня"; "Газпром". Коллаж: "Сегодня"

"Нафтогаз" готовится выйти на рынок со своими евробондами

22 Октября, 19:50

Объем выпуска еврооблигаций от украинской госкомпании оценивается в 0,5-1 млрд долларов
Загрузка...