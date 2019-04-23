Стало известно, сколько НБУ перечислит в госбюджет

Решение принято на сегодняшнем заседании Совета центробанка

Заседание Совета НБУ. Фото: Богдан Данилишин / Facebook.

Национальный банк Украины (НБУ) перечислит в государственный бюджет часть прибыли за 2018 год в размере 64,9 млрд грн. Соответствующее решение 23 апреля принял Совет центробанка.

Об этом написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

По его словам, еще почти 3,6 млрд грн будут направлены на формирование общих резервов собственного капитала регулятора.

"Совет Национального банка Украины утвердил годовую финансовую отчетность и смету регулятора за 2018 год. Утверждены обязательства НБУ перед государственным бюджетом Украины за 2018 год – 64 898 456 239,04 грн", – сообщил Данилишин.

Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует по итогам второго тура выборов, заявил, что не намерен заниматься увольнением председателя НБУ Якова Смолия, так как глава регулятора назначается на семь лет.

Сообщалось также, что НБУ активно покупает валюту на межбанке с начала 2019 года – общая сумма по состоянию 19 апреля достигла 1,03 млрд долларов.

Аналитики прогнозировали, как может меняться курс в течение всего года и сколько будет стоить доллар к концу 2019-го:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, сколько НБУ перечислит в госбюджет". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"