Стало известно, сколько раз НБУ давал правоохранителям доступ к информации
НБУ предоставлял правоохранителям доступ в рамках расследования уголовных правонарушений
Национальный банк Украины (НБУ) в январе-марте 2019 года 23 раза предоставлял сотрудникам правоохранительных органов доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Доступ был предоставлен:
- Генеральной прокуратуре Украины – семь раз;
- Национальной полиции Украины – шесть раз;
- Службе безопасности Украины – пять раз;
- Государственной фискальной службе Украины – три раза;
- Национальному антикоррупционному бюро Украины – один раз;
- Государственному бюро расследований – один раз.
В сообщении также напоминается, что за 2016 – 2017 годы НБУ предоставлял правоохранителям доступ к информации 307 раз, а в 2018-м – 146 раз.
Ранее журналисты "Сегодня" разбирались в вопросах государственной тайны при помощи пресс-центров Службы безопасности Украины и Минобороны. Подробнее читайте в статье: Большая разборка: что такое государственная тайна и кого к ней допускают.
Напомним, НБУ получил международную награду Central Banking Transparency Award "за выдающиеся достижения в прозрачности и развитии диалога со стейкхолдерами (заинтересованными группами)":
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, сколько раз НБУ давал правоохранителям доступ к информации". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Доллар дешевеет после выборов: комментарий главы Совета НБУ
Данилишин не ожидает "тревожных событий" на валютном рынке Украины в ближайшие месяцы