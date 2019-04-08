Стало известно, сколько раз НБУ давал правоохранителям доступ к информации

НБУ предоставлял правоохранителям доступ в рамках расследования уголовных правонарушений

Фото: пресс-центр НБУ

Стало известно, сколько раз НБУ давал правоохранителям доступ к информации //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/456/8aa/5c54568aa008c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/456/8aa/5c54568aa008c.jpg 2019-04-08T06:06:00+03:00 Финансы НБУ предоставлял правоохранителям доступ в рамках расследования уголовных правонарушений

Национальный банк Украины (НБУ) в январе-марте 2019 года 23 раза предоставлял сотрудникам правоохранительных органов доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Доступ был предоставлен:

Генеральной прокуратуре Украины – семь раз;

Национальной полиции Украины – шесть раз;

Службе безопасности Украины – пять раз;

Государственной фискальной службе Украины – три раза;

Национальному антикоррупционному бюро Украины – один раз;

Государственному бюро расследований – один раз.

В сообщении также напоминается, что за 2016 – 2017 годы НБУ предоставлял правоохранителям доступ к информации 307 раз, а в 2018-м – 146 раз.

Ранее журналисты "Сегодня" разбирались в вопросах государственной тайны при помощи пресс-центров Службы безопасности Украины и Минобороны. Подробнее читайте в статье: Большая разборка: что такое государственная тайна и кого к ней допускают.

Напомним, НБУ получил международную награду Central Banking Transparency Award "за выдающиеся достижения в прозрачности и развитии диалога со стейкхолдерами (заинтересованными группами)":





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