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Стало известно, сколько раз НБУ давал правоохранителям доступ к информации

Сегодня, 06:06

НБУ предоставлял правоохранителям доступ в рамках расследования уголовных правонарушений

Фото: пресс-центр НБУ
Стало известно, сколько раз НБУ давал правоохранителям доступ к информации //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/456/8aa/5c54568aa008c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/456/8aa/5c54568aa008c.jpg Финансы НБУ предоставлял правоохранителям доступ в рамках расследования уголовных правонарушений

Национальный банк Украины (НБУ) в январе-марте 2019 года 23 раза предоставлял сотрудникам правоохранительных органов доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Доступ был предоставлен:

  • Генеральной прокуратуре Украины – семь раз;
  • Национальной полиции Украины – шесть раз;
  • Службе безопасности Украины – пять раз;
  • Государственной фискальной службе Украины – три раза;
  • Национальному антикоррупционному бюро Украины – один раз;
  • Государственному бюро расследований – один раз.

В сообщении также напоминается, что за 2016 – 2017 годы НБУ предоставлял правоохранителям доступ к информации 307 раз, а в 2018-м – 146 раз.

Ранее журналисты "Сегодня" разбирались в вопросах государственной тайны при помощи пресс-центров Службы безопасности Украины и Минобороны. Подробнее читайте в статье: Большая разборка: что такое государственная тайна и кого к ней допускают.

Напомним, НБУ получил международную награду Central Banking Transparency Award "за выдающиеся достижения в прозрачности и развитии диалога со стейкхолдерами (заинтересованными группами)":


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Тег НБУ, банки, правоохранители

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