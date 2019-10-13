Стало известно, сколько в Украине изъяли мелких монет

Монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек начали изымать из обращения с 1 октября

/ Фото: пресс-центр НБУ

За первые 10 дней октября из обращения изъяли почти 5 млн штук монет мелких номиналов. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) на странице в Facebook.

Всего в обращении по состоянию на 1 октября находилось около 5,7 млрд штук таких монет.

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Новости "Сегодня" писали, что с 1 октября этого года монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством. В течение года их можно бесплатно и без ограничений обменивать во всех отделениях украинских банков.

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В Национальном банке сообщали, что из обращения также будут выводить монеты номиналом 25 копеек. По подсчетам регулятора, Украина будет ежегодно экономить 90 млн гривен на чеканке мелких монет.

Между тем с 25 октября Нацбанк запустит в обращение купюру номиналом в 1000 гривен. Таких банкнот планируют напечатать 5 млн штук.

После введения в обращение банкноты в 1000 гривен, а также изъятия из обращения монет 1, 2, 5 и 25 копеек, номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12 позиций. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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