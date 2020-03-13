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Стало известно, сколько валюты продал Нацбанк в пятницу: детали

13 марта, 16:31

Виктория Подолянец

НБУ регулярно "гасит" валютные колебания , чтобы обеспечить стабильность национальной валюты

Национальный банка 13 марта объявил о проведении валютного аукциона по продаже иностранной валюты за гривну, объем аукциона – до 200 млн долларов. Об этом сообщается на сайте НБУ.

"Во время аукциона регулятор удовлетворил 21 заявку на 63,7 млн долларов", – отметили в пресс-службе НБУ.

Валюту из резервов продавали по курсам 26,03 – 26,04 гривни за доллар.

13 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,99 – 26,01 гривни за доллар.

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Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 23 копейки, установив его на 13 марта на уровне 25,85 гривни за доллар.

На понедельник, 16 марта, Нацбанк установил курс доллара на уровне 26,09 грн.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что риск распространения коронавируса в мире может привести к рецессии мировой экономики и значительному замедлению экономической активности в Украине.

Также мы сообщали о том, что Нацбанк подготовил банковскую систему к работе во время трехнедельного карантина.

Сайт "Сегодня" сообщал о том, что распространение коронавируса в мире послужило спусковым крючком для начала финансового кризиса. Из-за негативных ожиданий инвесторов рекордно подешевела нефть, обвалились фондовые биржи, просела туристическая сфера, промышленность и потребительский спрос.

А новости "Сегодня" подготовили сюжет о том, как в связи с объявленным в Украине общенациональным карантином все деньги, которые поступают в оборот НБУ, будут дезинфицировать:

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НБУ валюта гривня курс гривни курс доллара

Источник: Сегодня

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