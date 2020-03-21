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Стало известно, сколько валюты продал Нацбанк за неделю

21 марта, 05:58

Виктория Подолянец

В обязанности НБУ входит обеспечение стабильности национальной валюты

Чтобы поддержать гривню Национальный банк в период с 16 по 20 марта продал на межбанковском валютном рынке 1,088 млрд долларов (на прошлой недели было продано 981,6 млн долларов). Об это сообщили в пресс-службе НБУ.

При этом за неделю регулятор купил 50 млн долларов

Согласно данным на сайте НБУ, 557,5 млн долларов было продано с выбором лучшей цены купли-продажи, 130,5 млн долларов – на валютных аукционах, а в рамках интервенций по единому курсу регулятор продал 400 млн долларов и купил 50 млн долларов.

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НБУ продал на межбанке в пятницу 150 млн долларов и купил 50 млн долларов, тогда как в предыдущие четыре дня центробанк только продавал валюту: в четверг и в среду – по 200 млн долларов, во вторник – 300 млн долларов и в понедельник – 238 млн долларов.

В целом в 2020 году Нацбанк купил в резервы 1,28 млрд долларов, а продал – 2,67 млрд долларов.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в отличие от предыдущих кризисов Украина накопила достаточное количество валютных резервов, чтобы сглаживать колебания в нестабильные времена. Банковская система страны сбалансирована. Среди негативных факторов влияния кризиса – снижение уровня туризма, а также экспорта.

Также мы писали о том, что Национальный банк начал поставлять в банки наличную валюту, дефицит которой возник в стране из-за перебоев с доставкой самолетами в условиях ограниченного авиасообщения из-за распространения в мире коронавируса.

Напомним, в НБУ призвали граждан при необходимости покупать и продавать валюту через онлайн-сервисы банков, что удобнее и безопаснее в условиях распространения коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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НБУ валюта карантин межбанк коронавирус курс гривни курс доллара

Источник: Сегодня

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