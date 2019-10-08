Стало известно, сколько выплатили вкладчикам "лопнувших" банков в Украине

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Кредиторам неплатежеспособных банков в Украине по итогам августа выплатили 346,74 млн грн, информирует пресс-служба Фонда гарантированных вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

В сообщении сказано, что в течение месяца фонд погасил такие требования:

0,22 млн грн – кредиторам второй очереди;

256,61 млн грн – кредиторам третьей очереди;

1,41 млн грн – кредиторам четвертой очереди;

8,7 млн грн – кредиторам пятой очереди;

62,67 млн грн – кредиторам седьмой очереди;

3,13 млн грн – кредиторам восьмой очереди;

14 млн грн – кредиторам девятой очереди.

"В том числе в августе на внеочередное удовлетворение требований НБУ было направлено 64,53 млн грн", – говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным ФГВФЛ, за январь-август 2019 года кредиторам выплатили 1,95 млрд грн, в том числе НБУ – 1,71 млрд грн.

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"Общая сумма погашенных за все время требований кредиторов неплатежеспособных банков по состоянию на 1 сентября 2019 года составляет 40192,06 млн грн", – добавили в фонде.

Новости "Сегодня" писали, что в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.

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