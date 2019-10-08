Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,87
27,34

Стало известно, сколько выплатили вкладчикам "лопнувших" банков в Украине

8 октября, 06:06

Данные за август опубликовал Фонд гарантированных вкладов физлиц

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Кредиторам неплатежеспособных банков в Украине по итогам августа выплатили 346,74 млн грн, информирует пресс-служба Фонда гарантированных вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

В сообщении сказано, что в течение месяца фонд погасил такие требования:

  • 0,22 млн грн – кредиторам второй очереди;
  • 256,61 млн грн – кредиторам третьей очереди;
  • 1,41 млн грн – кредиторам четвертой очереди;
  • 8,7 млн грн – кредиторам пятой очереди;
  • 62,67 млн грн – кредиторам седьмой очереди;
  • 3,13 млн грн – кредиторам восьмой очереди;
  • 14 млн грн – кредиторам девятой очереди.

"В том числе в августе на внеочередное удовлетворение требований НБУ было направлено 64,53 млн грн", – говорится в сообщении.

Реклама

Кроме того, по данным ФГВФЛ, за январь-август 2019 года кредиторам выплатили 1,95 млрд грн, в том числе НБУ – 1,71 млрд грн.

В тренде
Три сценария: эксперт назвал курс доллара на конец 2019 года

"Общая сумма погашенных за все время требований кредиторов неплатежеспособных банков по состоянию на 1 сентября 2019 года составляет 40192,06 млн грн", – добавили в фонде.

Новости "Сегодня" писали, что в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

банки выплаты ликвидация ФГВФЛ кредиторы

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине резко подорожали доллар и евро: официальный курс
В Украине резко подорожали доллар и евро: официальный курсФинансы
В Украине резко подорожал доллар: обновлен официальный курс
В Украине резко подорожал доллар: обновлен официальный курсФинансы
Обвал доллара замедлился: что будет с курсом через неделю
Обвал доллара замедлился: что будет с курсом через неделюФинансы
Доллар в Украине взлетел в цене, евро пробил психологическую отметку
Доллар в Украине взлетел в цене, евро пробил психологическую отметкуФинансы
Чем грозит укрепление гривни: эксперты озвучили риски и дали прогноз
Чем грозит укрепление гривни: эксперты озвучили риски и дали прогнозФинансы
В Украине существенно подорожал доллар: официальный курс
В Украине существенно подорожал доллар: официальный курсФинансы

Новости партнеров

Loading...