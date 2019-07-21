Стало известно, сколько выплатили вкладчикам банков-банкротов в Украине

По состоянию на 1 июля в стадии ликвидации находился 81 банк

Фото: пресс-центр НБУ

Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), по состоянию на 1 июля составила почти 89,49 млрд гривен, только за июнь выплачено 40 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда, в котором недавно сменилось руководство.

По данным ФГВФЛ, в Украине на эту дату насчитывалось 75 банков-участников Фонда гарантирования, а в стадии ликвидации находился 81. При этом 14 банков были ликвидированы.

"Общая сумма средств, которые аккумулированы Фондом, по состоянию на 1 июля 2019 года составляет 9012,6 млн гривен. Поступления в Фонд от регулярного сбора за январь-июнь составили 1775,6 млн гривен", – говорится в сообщении.

Основные показатели деятельности Фонда гарантирования вкладов физлиц. Инфографика: ФГВФЛ

Новости "Сегодня" сообщали, что, по данным ФГВФЛ, в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление Фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.

По данным Фонда, около 867 тыс. человек пострадали от банкопада и обратились в ФГВФЛ в кризис 2014 года.

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