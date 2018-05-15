Ставки до 200%: в USAID рассказали, как украинские банки обманывают с кредитами

Украинские банки и небанковские финучреждения продолжают нарушать права потребителей, установленные действующим с июня 2017 года законом "О потребительском кредитовании". Об этом свидетельствуют результаты второй волны исследования на рынке потребительского кредитования в рамках проекта Агентства США по международному развитию (USAID) по трансформации финансового сектора Украины.

Аналитики отметили, что банки распространяют недостоверную рекламу и вводят потенциальных заемщиков в заблуждение относительно стоимости своих услуг.



По результатам исследования, свыше 10% всех рекламных материалов нарушают запрет нулевой ставки процентов по кредиту, а в большинстве рекламных материалов ставка не указывается.

Кроме того, в 97,6% случаев тайный покупатель не получил полную письменную информацию о кредите, при этом чаще всего отсутствовала информация о реальной годовой ставке и ориентировочной годовой стоимости кредита.

Также исследование показало, что финучреждения продолжают практику взимания высоких комиссий за предоставление и обслуживание кредитов: реальные годовые ставки банков по кредитам на сумму от 4 до 6 тыс. грн сроком от 6 до 12 месяцев колеблются от 32 до 200%, а в небанковских финучреждениях достигают 1600%.

Как сообщалось, украинские банки предлагают рефинансирование кредитов. Для погашения ссуды готовы дать новую, на более выгодных условиях, но и в этой сфере есть "подводные камни".