Ставки растут: что будет с кредитами в Украине

Позитивные настроения в потребительском кредитовании сохраняются уже девять кварталов подряд

Украинские банки ожидают роста объемов кредитования. При этом большинство финучреждений пока не изменили стандарты кредитования бизнеса, а для населения все же появились некоторые послабления.

Об этом свидетельствуют результаты опроса банкиров, проведенного Национальным банком Украины (НБУ).

Ключевые показатели

Во II кв. квартале 2018 года банки Украины были настроены увеличивать кредитование населения и бизнеса в течение следующих 12 месяцев. Позитивные настроения в потребительском кредитовании сохраняются уже девять кварталов подряд, начиная со II кв. 2016 года. С конца 2016 большинство банков постоянно ожидает увеличения корпоративного кредитования, во втором квартале доля таких банков достигла максимального значения за это время – 81%.

Респонденты считают, что качество кредитов корпораций (97% опрошенных) и домохозяйств (95%) не ухудшится, а отдельные крупные банки даже ожидают улучшения качества кредитов населения. Большинство респондентов прогнозирует приток депозитов юридических и физических лиц в следующие 12 месяцев.

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Закредитованность бизнеса, по оценкам банков, в целом остается высокой. Доля банков, отметивших высокую долговую нагрузку крупных предприятий, увеличилась на 4 п.п. до 49%. Однако долговую нагрузку представители малого и среднего бизнеса считают невысокой.

Закредитованность населения 59% респондентов оценили, как среднюю, а 24% – как низкую.

Кредиты для населения

Во II кв. банки смягчили стандарты потребительского и ипотечного кредитования. Главная причина – повышение конкуренции между ними. В то же время отдельные крупные банки сообщили об усилении конкуренции не только с другими банками, но и с небанковскими финансовыми учреждениями, причем как в потребительском, так и в ипотечном кредитовании.

Это также было названо причиной смягчения стандартов кредитования населения. Некоторые банки, преимущественно небольшие, наоборот, несколько повысили стандарты из-за увеличения стоимости ресурсов и отрицательных негативных ожиданий по курсу гривни.

Банки ожидают, что в III кв. кредитные стандарты смягчатся в потребительском кредитовании и не изменятся в ипотечном. Пока же, во II кв. уровень одобрения заявок на потребительские кредиты несколько увеличился, на ипотеку – не изменился. Банки, прежде всего крупные, сообщили об увеличении среднего размера выданных потребительских кредитов.

Как изменятся стандарты одобрения заявок домохозяйств на кредиты в III кв., %

Ужесточатся Не изменятся Смягчатся Ипотечные 0,8 88,3 10,9 Потребительские 2,7 69,1 28,3

Банки снова указали на рост спроса домохозяйств на кредиты. 37% опрошенных заявили, что он увеличился на потребительские кредиты, а 26% – на ипотеку.

Факторами роста спроса на потребительские кредиты названы:

сокращение сбережений домохозяйств; снижение ставок по кредитам; улучшение потребительских настроений.

Увеличению спроса на ипотечные кредиты способствовали положительные оценки перспектив развития жилищного строительства, прежде всего ожидание роста цен на недвижимость.

Как изменится спрос домохозяйств на кредиты в III кв. без учета сезонных изменений, %

Снизится Не изменится Вырастет Ипотечные 11,4 73,7 14,9 Потребительские 0,1 58,4 41,5

Банки рассчитывают, что в III кв. спрос на потребительские кредиты вырастет, на ипотечные – не изменится.

Корпоративный сектор

Во II кв. 82% банков не изменили стандарты кредитования в корпоративном сегменте. Некоторые крупные банки смягчили стандарты предоставления кредитов для малого и среднего бизнеса, небольшие банки несущественно усиливали стандарты для долгосрочных и валютных кредитов, а для других видов кредитов стандарты не изменились.

Основными причинами смягчения критериев для малого и среднего бизнеса названы повышение конкуренции с другими банками и позитивные ожидания развития отрасли или предприятия. Несколько банков ожидают ухудшения экономической активности и курсовых ожиданий, а также сообщили о повышении рисков залога. Все эти факторы удерживали их от смягчения стандартов кредитования бизнеса.

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В III кв. банки в целом не планируют заметно менять стандарты кредитования бизнеса. Около четверти респондентов даже ожидает повышения стандартов долгосрочного кредитования. Отдельные банки готовят смягчение условий кредитования малых и средних предприятий.

Как изменятся стандарты одобрения заявок на кредиты корпоративному сектору на протяжении III кв., %

Ужесточатся Не изменятся Смягчатся В целом 2,6 92,3 5,1 Кредиты малым и средним предприятиям 3,1 72 24,9 Кредиты крупным предприятиям 2,6 94,7 2,7 Краткосрочные кредиты 0,9 91,9 7,2 Долгосрочные кредиты 5,8 94,2 0 Кредиты в национальной валюте 0,9 94,1 5 Кредиты в иностранной валюте 5,2 94,5 0,2

Во II кв. доля одобренных кредитных заявок малого и среднего бизнеса выросла у 17% респондентов. На уровень одобрения положительно повлияло снижение процентных ставок. В то же время, малые и средние банки несколько повысили требования к залогу.

Спрос на корпоративные кредиты вырос. Об этом заявили 48% опрошенных. Спрос увеличился на все виды кредитов, не изменился только на кредиты крупным предприятиям. Главными факторами спроса банки считают потребности бизнеса в оборотном капитале и инвестициях. Также респонденты отметили, что у бизнеса уменьшились возможности финансирования за счет собственных средств. Это тоже способствовало росту спроса на кредиты. При этом, по мнению респондентов, необходимость реструктурировать долги не была весомым фактором.

В III кв. ожидают дальнейшего роста спроса на все виды кредитов для бизнеса.

В НБУ также отметили, что в Украине стало меньше проблемных кредитов. Ток, доля кредитов, по которым был объявлен дефолт, снизилась как в госбанках, так и в финучреждениях с частным и иностранным капиталом

Настроения банков в отношении кредитования НБУ оценивает ежеквартально, проводя соответствующие опросы. Последний по времени из них проходил с 20 июня по 10 июля. В нем приняли участие кредитные менеджеры 63 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 98%. В отчете приведенf оценка состояния кредитного рынка во II кв. 2018, ожидания на III кв. и на ближайшие 12 месяцев.