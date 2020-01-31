Страхи на рынках: эксперт рассказал, как коронавирус влияет на курс гривни

/ Фото: Сегодня

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В Украине с января 2020 года повышается курс доллара. Как прогнозируют специалисты, девальвация гривни продолжится и в феврале. Как рассказал сайту "Сегодня" руководитель EXANTE Украина Владимир Позний, на курс украинской валюты, помимо прочих факторов, влияет распространение коронавируса.

"Стоит ожидать, что рынки в ближайшие недели (как минимум) еще будут оставаться во власти страхов перед экономическими последствиями распространения вируса. Это означает, что гривня вслед за другими рисковыми активами останется в состоянии "фиксации прибыли". Дальнейший рост доллара способен отправить пару USD/UAH в область 25,5-25,8 грн/долл., где курс стабилизировался с марта по июль-2018. В то же время страхи могут так же быстро улетучиться, как и появились. Не исключено, что гривня еще может крепко уцепиться за отметку 25", — отметил Позний.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Рост курса доллара и обновленные гривни: чего украинцам ждать в феврале"

Напомним, 31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения о пневмонии неизвестного типа в Ухане – крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни, им является вирус 2019-nCoV. После заболевание было выявлено еще в 19 странах. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР достигло 9720, 213 человек умерли.

О масштабах распространения инфекции по миру, количестве погибших, зараженных и тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хронике.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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