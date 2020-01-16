НБУ представил документ, в котором определены стратегические задачи на пять лет

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Регуляторы финрынка утвердили Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года, среди основных направлений документа – укрепление финансовой стабильности и содействие макроэкономическому развитию и росту экономики. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Макроэкономическое развитие будет стимулироваться путем активизации кредитования малого и среднего предпринимательства, в том числе фермерских хозяйств под залог земли, устранение препятствий для перезапуска ипотечного кредитования, экспортного финансирования", – заявили в Нацбанке.

Стратегия предполагает развитие финансовых рынков, расширение финансовой инклюзии и внедрение инноваций в финсекторе.

Кроме этого, подчеркивается, что регуляторы "будут направлять свои усилия" на усиление защиты прав кредиторов и инвесторов, а также будут вводить в Украине европейское законодательство.

В Стратегии также предусмотрены внедрение плана действий BEPS, совершенствование системы гарантирования вкладов и вывода неплатежеспособных финучреждений с рынка.

Реклама

Подчеркивается, что в Стратегии предусмотрено введение рынка сельхозземли, хотя парламент пока работает над законодательством по земельной реформе.

Помимо этого, регуляторы будут работать над внедрением новых валютных послаблений и упрощать условия ведения бизнеса.

В то же время введут более жесткий контроль над финансовыми операциями для борьбы с отмыванием денег.

В тренде Ипотека и доступные кредиты: Нацбанк объявил о новой стратегии

"Реализация Стратегии позволит создать за пять лет прозрачный, конкурентный, стабильный и высокотехнологичный финансовый сектор. При таких условиях он станет драйвером устойчивого и инклюзивного развития экономики Украины и будет способствовать повышению благосостояния граждан через эффективное аккумулирование и перераспределение финансовых ресурсов в экономике", – обещают в Нацбанке.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что 2020 год должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования.

"Сегодня гривневая цена ресурсов в банках 8-9%, то есть уже можно говорить об ипотеке 14-15% в гривне. И это наша задача на год, потому что это даст толчок дальнейшему развитию экономики", – отметила Рожкова.

По ее словам, сейчас в Украине наблюдается макрофинансовая стабильность. "Наша учетная ставка или ключевая ставка будет снижаться и дальше. Мы в декабре ее снизили быстрее, чем ожидали, и будем продолжать уменьшать. Что это значит для экономики? Банки уже отреагировали снижением ставок по депозитам. Что будет дальше? Будет снижаться цена ресурсов, и вследствие этого экономика начнет кредитовать", – добавила она.

Позже стало известно, какого показателя учетной ставки планирует достичь НБУ – 8% уже в 2020 году.

Напомним, бюджет-2020 предполагает, что ВВП Украины в 2020 году вырастет на 3,7%, а годовая инфляция составит 5,5%:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама