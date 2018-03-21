Стратегия НБУ на два года: снижение инфляции и валютная либерализация

В прошлый четверг народные депутаты уволили главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву, назначив вместо нее Якова Смолия. А уже в пятницу, в свой первый официальный рабочий день в новом статусе, Смолий представил стратегию НБУ на среднесрочный период — до 2020 года. "Сегодня" изучила, что планирует Нацбанк на ближайшие два года.

Задачи НБУ

"Впервые за столетнюю историю центрального банка, как государственного института, мы разработали стратегию, устанавливающую четкие цели. У Нацбанка есть видение и программа: мы продолжим работать над обеспечением ценовой и финансовой стабильности. И вместе с финсектором будем способствовать экономическому росту", — заявил Смолий в пятницу, презентуя документ.

Одна из главных целей дорожной карты, как называют стратегию в НБУ, — обеспечить низкую инфляцию в стране. Для этого регулятор хочет в ближайшее время нарастить золотовалютные резервы (сейчас они составляют $18,5 млрд) и продолжить политику гибкого обменного курса. Еще одна приоритетная задача Нацбанка — возобновление потребительского кредитования. Добиваться этого регулятор будет запуском Кредитного реестра и разработкой для банков программы по сокращению проблемных задолженностей населения. Также Нацбанк хочет стимулировать рынок проблемных кредитов. Кроме того, для эффективного регулирования финансового сектора, Нацбанк планирует решить вопрос деятельности криптовалютных бирж в Украине. Наконец, до 2020 года в регуляторе хотят добиться валютной либерализации и снять все ограничения на обмен валюты. Напомним, в начале марта Нацрада реформ поддержала законопроект "О валюте", по которому на валютном рынке будет "разрешено все, что не запрещено".

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"Не хватает практики"

В украинском офисе Европейской бизнес-ассоциации инициативы НБУ приветствуют, но считают, что регулятор может пойти и дальше.

"Необходимо исполнение комплексной программы развития финсектора, в частности проекта Cashless economy (безналичная экономика. — Ред.), в части популяризации безналичных расчетов среди населения и развития инфраструктуры платежных карточек", — отмечают эксперты организации.

Экономист Александр Охрименко стратегию хвалит, но считает, что в ней остро не хватает описания практических шагов.

"Я поддерживаю и стремление сдержать инфляцию, и возобновление кредитования, и максимальную валютную либерализацию. По наполнению вообще никаких претензий нет. Но в этом документе просто перечислено, что нужно сделать, но нет того, как это нужно сделать. А эти пункты в дорожной карте, конечно же, должны быть", — резюмирует он.

"Курс может скоро вернуться к 25,9"

После почти трех недель укрепления, в первый день работы нового главы НБУ, доллар снова вырос — до 26,6 грн на продаже. Впрочем, финансовый аналитик ForexClub Андрей Шевчишин считает, что укрепление доллара не связано с назначением нового председателя регулятора и любыми политическими событиями в стране.

"Укрепление гривни, которое наблюдалось до этого, было связано с подготовкой наших аграриев к посевным работам. Об этом говорил и сам Смолий на прошлой неделе — бизнес активизировался и нацвалюта укрепилась, — объясняет эксперт, — Но когда гривня укрепилась, это вызвало интерес со стороны покупателей валюты. И этот самый спрос вытолкнул курс опять вверх. А поскольку курс плавающий, у нас был более значимый перегиб со стороны потребителей, и гривня упала сильнее, чем укрепилась до этого. Но это не глобальные изменения и для текущей ситуации вполне ожидаемо,

и никаких экстренных ситуаций не будет".

По словам Шевчишина, сейчас курс должен стабилизироваться, а в ближайшие недели, из-за налоговых выплат и работы экспортеров, нацвалюта может снова укрепиться до 25,9 грн/$.