Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,69
30,16
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Суд отменил аресты счетов ликвидированного банка сына Януковича

Сегодня, 01:23

На счетах этого банка было арестовано 1,2 миллиарда гривень

Фото: newsone.ua
Фото: newsone.ua.

Шевченковский районный суд Киева отменил аресты счетов ликвидированного банка "Всеукраинский банк развития", владельцем которого был старший сын экс-президента Виктора Януковича Александр.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"17.04.19 постановлением следственного судьи Шевченковского райсуда Киева О.Голубь отменены аресты счетов "Всеукраинского банка развития". Прокуроры готовят срочные ходатайство", - написала она.

Сарган отметила, что на счетах этого банка было арестовано 1,2 миллиарда гривень.

Ранее сообщалось, что из "Всеукраинского банка развития" – ВБР, который принадлежал сыну экс-президента Виктора Януковича Александру, было выведено около 2 млрд гривен. ВБР находится в состоянии ликвидации

Кроме того, 16 апреля 2018 года стало известно, что суд снял арест со счетов компаний, связанных с сыном экс-президента Виктора Януковича Александром, открытых в его банке "ВБР". Следствие отмечало, что на счета этих компаний вероятные фигуранты преступления перечислили в целом почти 550 млн гривен и более 27 млн долларов.

Смотрите видео: Корабль-ресторан Януковича арестовал киевский суд:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег суд, арест, янукович младший, александр янукович, счета, вбр, счета Януковича

Вы сейчас просматриваете новость " Суд отменил аресты счетов ликвидированного банка сына Януковича". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд в Киеве отменил заседание по делу об аресте "денег Януковича"

23 ноября 2018, 19:35

ООО "Аскор-Инвест" отозвало ходатайство об отмене ареста имущества

Верховный Суд Украины отклонил иск Януковича-младшего к НБУ

3 августа 2018, 20:47

Соответствующее решение суд принял 20 июня 2018 года

Видео танцующей гимнастки собрало более 30 миллионов просмотров

Опасна ли рысь для человека?

Стаканчик онкологии. Кофе и чай способствуют развитию рака

Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой

Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Назван самый экологически чистый регион Украины

На что способно обычное дегтярное мыло

Почему необходимо пить регулярно свекольный сок, особенно бегунам

Плюсы лишнего веса. Ученые выявили неожиданную пользу ожирения

Самые актуальные образы для городских модниц

Уникальные военные очки, уже ставшие легендой. 399 грн

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

Вчера, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

НАТО нацеливается на Черное море

16 апреля, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

16 апреля, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов

16 апреля, 07:00

По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения

Ни мужа, ни детей, ни кино. Как закатилась звезда актрисы

Топ-20 звезд с пугающей внешностью

Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст