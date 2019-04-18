Суд отменил аресты счетов ликвидированного банка сына Януковича
На счетах этого банка было арестовано 1,2 миллиарда гривень
Шевченковский районный суд Киева отменил аресты счетов ликвидированного банка "Всеукраинский банк развития", владельцем которого был старший сын экс-президента Виктора Януковича Александр.
Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"17.04.19 постановлением следственного судьи Шевченковского райсуда Киева О.Голубь отменены аресты счетов "Всеукраинского банка развития". Прокуроры готовят срочные ходатайство", - написала она.
Сарган отметила, что на счетах этого банка было арестовано 1,2 миллиарда гривень.
Ранее сообщалось, что из "Всеукраинского банка развития" – ВБР, который принадлежал сыну экс-президента Виктора Януковича Александру, было выведено около 2 млрд гривен. ВБР находится в состоянии ликвидации.
Кроме того, 16 апреля 2018 года стало известно, что суд снял арест со счетов компаний, связанных с сыном экс-президента Виктора Януковича Александром, открытых в его банке "ВБР". Следствие отмечало, что на счета этих компаний вероятные фигуранты преступления перечислили в целом почти 550 млн гривен и более 27 млн долларов.
Смотрите видео: Корабль-ресторан Януковича арестовал киевский суд:
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