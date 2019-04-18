Суд отменил аресты счетов ликвидированного банка сына Януковича

На счетах этого банка было арестовано 1,2 миллиарда гривень

Фото: newsone.ua.

Шевченковский районный суд Киева отменил аресты счетов ликвидированного банка "Всеукраинский банк развития", владельцем которого был старший сын экс-президента Виктора Януковича Александр.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"17.04.19 постановлением следственного судьи Шевченковского райсуда Киева О.Голубь отменены аресты счетов "Всеукраинского банка развития". Прокуроры готовят срочные ходатайство", - написала она.

Сарган отметила, что на счетах этого банка было арестовано 1,2 миллиарда гривень.

Ранее сообщалось, что из "Всеукраинского банка развития" – ВБР, который принадлежал сыну экс-президента Виктора Януковича Александру, было выведено около 2 млрд гривен. ВБР находится в состоянии ликвидации.

Кроме того, 16 апреля 2018 года стало известно, что суд снял арест со счетов компаний, связанных с сыном экс-президента Виктора Януковича Александром, открытых в его банке "ВБР". Следствие отмечало, что на счета этих компаний вероятные фигуранты преступления перечислили в целом почти 550 млн гривен и более 27 млн долларов.

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