Суд по ПриватБанку и новые санкции России рекордно ударили по украинским евробондам

Еврооблигации показали серьезное снижение

Фото: Pixabay

Еврооблигации Украины упали на новостях о решении суда признать незаконной национализацию ПриватБанка и введении Россией новых торговых санкций против Украины 18 апреля. Об этом сообщили участники рынка.

По итогам четверга падение еврооблигаций-2027 стало максимальным с февраля этого года, в результате чего их доходность выросла на 0,24 процентных пункта (п.п.) – до 8,6% годовых. Котировки еврооблигаций с погашением в 2023-2026 годах и в 2032 году снизились на 1-1,3%, а их доходность выросла на 0,18-0,29 п.п. – до 8,2-8,55% годовых. Бумаги с погашением в 2021 году просели в цене на 0,6%, а в 2022 году – на 0,83%, что привело к увеличению их текущей доходности на 0,28 п.п. – соответственно до 7,65% и почти до 8% годовых.

Как известно, рост доходности облигаций свидетельствует о повышении рисков при их покупке. Понижение котировок также является негативным процессом.

Помимо этого на 0,6% подешевели и ВВП-варранты Украины, которые сейчас котируются по цене около 65,85% от номинала.

При этом ранее держатели еврооблигаций позитивно оценили результаты первого тура президентских выборов 31 марта. За прошедший после этого период доходность украинских еврооблигаций снизилась в среднем на 0,4-0,8 п.п., а ВВП-варранты подорожали на 3,5%. За период между первым и вторым туром нерезиденты увеличили вложения в украинские внутренние гособлигации (ОВГЗ) на 10,6 млрд гривен.

Как известно, 18 апреля суд решил отменить национализацию ПриватБанка. Как отметили в НБУ и Минфине, это решение еще не вступило в силу, и на него будет подана апелляция.

В тот же день, 18 апреля, Россия расширила запрет на ввоз украинской продукции, а также ввела эмбарго на экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов. Новые ограничения на ввоз в РФ товаров из Украины касаются продукции, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 млн долларов.

В Минэкономразвития назвали действия РФ ожидаемыми и недружественными, а также заявили, что вместе с другими министерствами проведут их дополнительную оценку.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Суд по ПриватБанку и новые санкции России рекордно ударили по украинским евробондам". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"