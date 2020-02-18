Суд запретил продажу акций украинской "дочки" российского банка

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Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск Проминвестбанка, дочернего банка российской госкорпорации ВЭБ, запретив принудительную продажу 97,77% акций банка. Об этом сообщает FinClub со ссылкой на решение суда.

Продажа акций должна была состояться 11 февраля на бирже ПФТС, но суд вынес решение в тот же день. В постановлении говорится, что запрет на принудительную продажу акций банка вводится до момента, пока суд не примет решение по существу дела.

Как известно, ПАО "Проминвестбанк" основано в 1992 году. В 2008 году владельцем Проминвестбанка стал российский Внешэкономбанк (ВЭБ), который владеет 99,7726% его акций. Свои инвестиции в развитие украинского банка ВЭБ оценивает в 2,7 млрд долларов. В последнее время Проминвестбанк планомерно сворачивал свою банковскую деятельность. Так, в 2019 году финучреждение сократило сеть отделений с 56 до одного, закрыло текущие счета ФЛП, прекратило сотрудничество с Mastercard. Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (37,661 млрд грн) Проминвестбанк занимал 12-е место среди 76 работавших на тот момент банков.

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При этом в июне 2019 года ВЭБ подал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск против Украины. Причиной такого шага стали санкции Украины против Проминвестбанка.

Напомним, в марте 2017 года во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны и указа президента Национальный банк Украины ввел санкции против "дочек" российских банков с государственным капиталом. Среди них был и Проминвестбанк. В 2018 году Апелляционный суд Киева наложил арест на акции этих "дочек". Им запретили проводить ликвидацию или реорганизацию юрлица, а также любые действия, направленные на отчуждение движимого и недвижимого имущества.

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