На днях состоялось заседание Совета по финансовой стабильности, на котором решался вопрос восстановления платежеспособности Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), присоединение Сбербанка к системе гарантирования вкладов, а также риски для сотрудничества с международными финансовыми организациями, сообщает пресс-служба НБУ.

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На сегодняшний день задолженность ФГВФЛ по номиналу векселей перед правительством составляет 48,1 млрд грн и проценты по этим займам, которые должны быть погашены до 2031 года.

Совет рекомендовал обеспечить стабильность системы гарантирования вкладов через конвертацию текущих обязательств ФГВФЛ перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства. Задолженность Фонда в части, соответствующей начисленным процентам по векселям, будет погашаться за счет средств, взимаемых с бывших владельцев и связанных лиц банков, деятельность которых привела к неплатежеспособности этих учреждений, а также за счет средств, которые поступят в Фонд в качестве кредитора по выплаченным им гарантированным суммам вкладчикам.

Погашение задолженности в части номинала векселей будет осуществляться за счет накопленных избыточных средств Фонда гарантирования вкладов, превышающих сумму, необходимую для выполнения им своих функций, и является не ниже 2,5% от общей гарантированной суммы вкладов.

Поддержанный Советом сценарий позволит перейти к повышению суммы гарантированных государством вкладов до 600 000 грн после реструктуризации долговых обязательств Фонда.

В тренде Сумму возмещения вкладов физлиц повысят в три раза

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Совет по финансовой стабильности одобрил План реструктуризации долгов Фонда с ограниченным сроком действия для восстановления платежеспособности Фонда до конца 2021 года, как того требовал подписанный в июне текущего года Меморандум об экономической и финансовой политике.

Кроме того, участники заседания согласовали план вхождения Сбербанка в ФГВФЛ с 1 января 2021 года. Учитывая большой депозитный портфель банка и, соответственно, потребность в значительных взносах банка в Фонд, для учреждения будет предусмотрен переходный период до 31 декабря 2023 года в части уплаты регулярных сборов.

Напомним, в проект стратегии действий Министерства финансов до 2023 года говорилось, что гарантированную сумму возмещения депозитов хотели повысить с 200 до 800 000 гривен.

Напомним, ранее в Национальном банке сообщили, что отток депозитов из украинских банков закончился. Вкладчики забирали свои сбережения в начале карантина, но долго это не продолжалось. А эксперты заметили, что украинцы научились накапливать даже с минимальными зарплатами:

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