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Супрун объяснила, когда в Украине заработает "тотальное" медицинское страхование

Сегодня, 09:40

И.о. министра здравоохранения напомнила о примерах западных стран

Фото: AFP
Супрун объяснила, когда в Украине заработает "тотальное" медицинское страхование //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ff3/5fe/5c7ff35fe3a10.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ff3/5fe/5c7ff35fe3a10.png Финансы И.о. министра здравоохранения напомнила о примерах западных стран

Украинцы смогут пользоваться полноценным медицинских страхованием не раньше 2020 года, то есть тогда, когда реформы будет введены на всех уровнях оказания медицинской помощи – в 2020 году. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"В 2020 году, когда новая система будет распространена на все уровни медицинской помощи в Украине, вы будете действительно застрахованы. Обратившись в любое учреждение, сотрудничающее с Национальной службой здоровья Украины, вы сможете получить четкий гарантированный государством пакет медицинских услуг. Именно такое реальное (а не формальное) страхование — цель нашей работы", – написала Супрун на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что страхование в широком смысле слова — это гарантия оказания медицинских услуг.

"В Британии граждане реально застрахованы на случай болезни, не будучи застрахованными в юридическом смысле. Они просто обращаются в медицинское учреждение и получают бесплатную помощь. Это и есть страхование, работающее без чрезмерной бюрократии страховых компаний", – отметила Супрун.

По ее словам, качество здравоохранения характеризуется не тем, как собирать средства, а тем, как их использовать.

"И Британия, и Германия имеют рыночные, конкурентные, ресурсоэффективные, надежные системы. Там качественная система предоставления услуг. Именно эта система реально страхует людей. А не то, каким способом собраны средства. В европейских странах здравоохранение не является следствием способа финансирования. Финансирование через механизм страхования во многих европейских странах — скорее дань истории, чем сознательный выбор. Их объединяет принцип "деньги идут за пациентом", свободный выбор врача, автономизированные заведения, которые зарабатывают, а не содержатся, рыночная конкуренция за пациента. Именно те принципы, которые мы внедряем сейчас в Украине", – отметила Супрун.

Напомним, осенью 2018 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об обязательном медицинском страховании. Что предлагает документ, "Сегодня" разбирались в материале "С каждого по 400 грн в месяц: в Украине хотят ввести медстрахование для всех".

В Украине в настоящее время работает добровольное медицинское страхование (ДМС), но только 5-6% украинцев имеют полис ДМС. Страховщики предлагают ДМС, в основном, рабочим коллективам – то есть его может оформить работодатель для своих сотрудников. Сейчас 90% всего рынка личного страхования находится в корпоративном сегменте.

При этом еще сразу после принятия медреформы в 2017 году все больше украинцев стали задумываться о страховке:

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Тег страхование, медстраховка, медреформа, Супрун, медицинское страхование, ДМС

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