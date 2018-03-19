"Свободный" доллар и "чистые" банки: каким хочет стать и что планирует делать НБУ

Национальный банк объяснил украинцам свои приоритеты и цели

15 марта Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность председателя Национального банка. На следующий день новый руководитель представил Стратегию НБУ, которая устанавливает цели регулятора.

В документе отмечается, что главные функции НБУ – обеспечение ценовой и содействие финансовой стабильности в Украине. Их выполнение – важная предпосылка роста экономики страны.

При этом в Нацбанке подчеркивают: на инфляцию также существенно влияют факторы, которые мало зависят от монетарной политики, то есть действий центробанка. Речь идет о влиянии внешних рынков, долларизации экономики, государственном регулировании цен и др. Поэтому, как подчеркивает регулятор, необходима постоянная координация действий Нацбанка с другими госорганами.

"Регулирование финансового сектора должно одновременно стимулировать развитие экономики, учитывать вызовы среды и потребности всех участников. С учетом этого контекста и разрабатывалась Стратегия", – отмечается в документе.

Приоритеты НБУ

Приоритетами деятельности НБУ названы:

достижение низкой и стабильной инфляции, обеспечение стабильности банковской системы, возобновление кредитования и валютная либерализация;

адаптивное регулирование финансового сектора, создание условий для развития новых финансовых инструментов и бизнес-моделей;

интеграция с ЕС путем с помощью приведения украинской нормативной базы в соответствие с международными стандартами;

трансформация Нацбанка с целью превращения его в современный центробанк.

Для кого работает Нацбанк?

Всех своих клиентов Нацбанк разделил в шесть групп: эксперты, субъекты государственной политики,субъекты финансовой деятельности, субъекты экономической деятельности, государство как поставщик услуг, граждане Украины.

Все они являются участниками финансовой экосистемы, в которой выполняют определенные функции - предлагают другим определенную ценность, которую создают самостоятельно или совместно с Национальным банком.

Например, используя информацию от НБУ, эксперты готовят исследования и аналитику, которые указывают на макроэкономические вызовы или пробелы в законодательстве. Это помогает представителям власти принимать решения. Принятые законы и постановления позволяют банкам вводить новые финансовые инструменты и кредитные продукты. Доступное кредитование и современная инфраструктура расчетов стимулируют оживление деловой активности, рост ВВП, а значит и увеличение поступлений в бюджет. Это позволяет исполнительной власти улучшить качество своих услуг и повысить уровень жизни населения.

Конечным же потребителем, который оценивает созданные ценности, являются граждане Украины. Эта группа клиентов названа важнейшей для Национального банка.

Цели НБУ и пути их достижения

1. Низкая и стабильная инфляция. Для достижения этой цели Нацбанк планирует:

углублять механизмы монетарной политики, что позволит привести инфляцию к целевым значениям;

вести эффективные коммуникации, чтобы стабилизировать инфляционные ожиданий на низком уровне;

накапливать международные резервы, которые превысили 18,5 млрд долларов ;

; соблюдать режим гибкого обменного курса, но сглаживать чрезмерные колебаний на валютном рынке;

оптимизировать выпуск денег в обращение.

2. Стабильная, прозрачная и эффективная банковская система. Привести банковский сектор в это состояние НБУ собирается с помощью:

перехода на риск-ориентированный банковский надзор;

гармонизации требований к банкам с нормами ЕС;

совершенствования надзора и системы отчетности;

ужесточения требований к информационной безопасности банков.

3. Возобновление кредитования. Для этого нужны:

начало работы кредитного реестра НБУ ;

; снижение объемов проблемной задолженности в банках за счет разработки и выполнения банками программ сокращение проблемной задолженности, стимулирование развития рынка проблемных кредитов, упрощение процедуры взыскания залога по кредитам;

усиление защиты прав потребителей, создание института финансового омбудсмена для внесудебного разрешения споров;

усиление защиты прав кредиторов за счет совершенствования процедуры банкротства, развития института частных исполнителей.

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4. Эффективное регулирование финансового сектора, под которым понимается:

определение целевой модели функционирования регуляторов финансового сектора (проект SPLIT);

нормирование деятельности небанковских учреждений, в том числе поставщиков инновационных финансовых услуг;

разработка и внедрение системы защиты потребителей небанковских финансовых услуг;

перестройка инфраструктуры фондового рынка, в том числе централизация депозитарной деятельности.

5. Свободное движение капитала, что означает:

либерализацию валютных ограничений;

присоединение к стандартам электронного обмена данными и межбанковских расчетов, а также к единому стандарту автоматического обмена финансовой информацией;

изменение законодательства о валютном регулировании путем разработки и принятия нового закона о валюте;

развитие инфраструктуры рынка.

6. Финансовая вовлеченность, достигаемая за счет:

развития платежной инфраструктуры, перевод транзакций в электронные каналы: развитие электронных платежей, в том числе за коммунальные услуги, электронных денег (которые выпускает На банк), платежей с использованием устройств мобильной связи;

расширения использования международных и национальных платежных систем;

ознакомления населения с преимуществами и прогрессивными видами безналичных расчетов;

введения удаленной идентификации клиентов для получения ими финансовых услуг;

заключения договоров в безбумажной форме.

7. Современный, открытый, независимый, эффективный центральный банк, т.к. эффективное выполнение внешних целей невозможно без изменений внутри самого Нацбанка. Его трансформация имеет два основных направления:

процессное – предусматривает введение эффективной системы принятия решений;

ресурсное – развивает адаптивность внутренних ресурсов банка.

Оценка результатов работы НБУ

В Нацбанке будут считать, что поставленные стратегические цели достигнуты, если в стране:

достигнута ценовая стабильность;

банковский надзор обновлен, он соответствует стандартам ЕС и полноценно работает;

восстановлено кредитование, его уровень поддерживает экономический рост без риска для финансовой стабильности;

регулирование небанковского финансового сектора происходит по новой модели;

антикризисные валютные ограничения отменены без угроз для финансовой стабильности, открыт путь для введения свободного движения капитала;

растет использование населением финансовых услуг.

Ценность деятельности НБУ для ряда клиентов