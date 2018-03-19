"Свободный" доллар и "чистые" банки: каким хочет стать и что планирует делать НБУ
Национальный банк объяснил украинцам свои приоритеты и цели
15 марта Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность председателя Национального банка. На следующий день новый руководитель представил Стратегию НБУ, которая устанавливает цели регулятора.
В документе отмечается, что главные функции НБУ – обеспечение ценовой и содействие финансовой стабильности в Украине. Их выполнение – важная предпосылка роста экономики страны.
При этом в Нацбанке подчеркивают: на инфляцию также существенно влияют факторы, которые мало зависят от монетарной политики, то есть действий центробанка. Речь идет о влиянии внешних рынков, долларизации экономики, государственном регулировании цен и др. Поэтому, как подчеркивает регулятор, необходима постоянная координация действий Нацбанка с другими госорганами.
"Регулирование финансового сектора должно одновременно стимулировать развитие экономики, учитывать вызовы среды и потребности всех участников. С учетом этого контекста и разрабатывалась Стратегия", – отмечается в документе.
Приоритеты НБУ
Приоритетами деятельности НБУ названы:
- достижение низкой и стабильной инфляции, обеспечение стабильности банковской системы, возобновление кредитования и валютная либерализация;
- адаптивное регулирование финансового сектора, создание условий для развития новых финансовых инструментов и бизнес-моделей;
- интеграция с ЕС путем с помощью приведения украинской нормативной базы в соответствие с международными стандартами;
- трансформация Нацбанка с целью превращения его в современный центробанк.
Для кого работает Нацбанк?
Всех своих клиентов Нацбанк разделил в шесть групп: эксперты, субъекты государственной политики,субъекты финансовой деятельности, субъекты экономической деятельности, государство как поставщик услуг, граждане Украины.
Все они являются участниками финансовой экосистемы, в которой выполняют определенные функции - предлагают другим определенную ценность, которую создают самостоятельно или совместно с Национальным банком.
Например, используя информацию от НБУ, эксперты готовят исследования и аналитику, которые указывают на макроэкономические вызовы или пробелы в законодательстве. Это помогает представителям власти принимать решения. Принятые законы и постановления позволяют банкам вводить новые финансовые инструменты и кредитные продукты. Доступное кредитование и современная инфраструктура расчетов стимулируют оживление деловой активности, рост ВВП, а значит и увеличение поступлений в бюджет. Это позволяет исполнительной власти улучшить качество своих услуг и повысить уровень жизни населения.
Конечным же потребителем, который оценивает созданные ценности, являются граждане Украины. Эта группа клиентов названа важнейшей для Национального банка.
Цели НБУ и пути их достижения
1. Низкая и стабильная инфляция. Для достижения этой цели Нацбанк планирует:
- углублять механизмы монетарной политики, что позволит привести инфляцию к целевым значениям;
- вести эффективные коммуникации, чтобы стабилизировать инфляционные ожиданий на низком уровне;
- накапливать международные резервы, которые превысили 18,5 млрд долларов;
- соблюдать режим гибкого обменного курса, но сглаживать чрезмерные колебаний на валютном рынке;
- оптимизировать выпуск денег в обращение.
2. Стабильная, прозрачная и эффективная банковская система. Привести банковский сектор в это состояние НБУ собирается с помощью:
- перехода на риск-ориентированный банковский надзор;
- гармонизации требований к банкам с нормами ЕС;
- совершенствования надзора и системы отчетности;
- ужесточения требований к информационной безопасности банков.
3. Возобновление кредитования. Для этого нужны:
- начало работы кредитного реестра НБУ;
- снижение объемов проблемной задолженности в банках за счет разработки и выполнения банками программ сокращение проблемной задолженности, стимулирование развития рынка проблемных кредитов, упрощение процедуры взыскания залога по кредитам;
- усиление защиты прав потребителей, создание института финансового омбудсмена для внесудебного разрешения споров;
- усиление защиты прав кредиторов за счет совершенствования процедуры банкротства, развития института частных исполнителей.
4. Эффективное регулирование финансового сектора, под которым понимается:
- определение целевой модели функционирования регуляторов финансового сектора (проект SPLIT);
- нормирование деятельности небанковских учреждений, в том числе поставщиков инновационных финансовых услуг;
- разработка и внедрение системы защиты потребителей небанковских финансовых услуг;
- перестройка инфраструктуры фондового рынка, в том числе централизация депозитарной деятельности.
5. Свободное движение капитала, что означает:
либерализацию валютных ограничений;
присоединение к стандартам электронного обмена данными и межбанковских расчетов, а также к единому стандарту автоматического обмена финансовой информацией;
изменение законодательства о валютном регулировании путем разработки и принятия нового закона о валюте;
развитие инфраструктуры рынка.
6. Финансовая вовлеченность, достигаемая за счет:
- развития платежной инфраструктуры, перевод транзакций в электронные каналы: развитие электронных платежей, в том числе за коммунальные услуги, электронных денег (которые выпускает На банк), платежей с использованием устройств мобильной связи;
- расширения использования международных и национальных платежных систем;
- ознакомления населения с преимуществами и прогрессивными видами безналичных расчетов;
- введения удаленной идентификации клиентов для получения ими финансовых услуг;
- заключения договоров в безбумажной форме.
7. Современный, открытый, независимый, эффективный центральный банк, т.к. эффективное выполнение внешних целей невозможно без изменений внутри самого Нацбанка. Его трансформация имеет два основных направления:
- процессное – предусматривает введение эффективной системы принятия решений;
- ресурсное – развивает адаптивность внутренних ресурсов банка.
Оценка результатов работы НБУ
В Нацбанке будут считать, что поставленные стратегические цели достигнуты, если в стране:
- достигнута ценовая стабильность;
- банковский надзор обновлен, он соответствует стандартам ЕС и полноценно работает;
- восстановлено кредитование, его уровень поддерживает экономический рост без риска для финансовой стабильности;
- регулирование небанковского финансового сектора происходит по новой модели;
- антикризисные валютные ограничения отменены без угроз для финансовой стабильности, открыт путь для введения свободного движения капитала;
- растет использование населением финансовых услуг.
Ценность деятельности НБУ для ряда клиентов
|
|
Эксперты
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Субъекты финансовой деятельности
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Субъекты экономической деятельности
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Граждане Украины
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Потребности клиентов, с которыми работают
|
Содействие эффективности принимаемых решений, доступ к информации, профразвитие
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Обеспечение доходности бизнеса с минимальными рисками; повышение доверия к финансовому сектору, адекватное регулирование
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Макроэкономическая стабильность, доступное кредитование, свободное
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Сохранение реальной стоимости доходов и сбережений, удобные расчеты, защита прав потребителей финансовых услуг
|
Какую ценность создают
|
Среда для выработки правил деятельности на рынке
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Понятные, единые для всех, прозрачные правила деятельности на рынке
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Создание условий для инвестиций, развитие всех форм кредитования, либеральное валютное законодательство, безопасность расчетов
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Сохранение покупательной способности, наличие удобных способов расчетов, защита прав потребителей финансовых услуг
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Продукты
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Аналитические отчеты, платформа для дискуссий
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Методология, надзор, механизмы поддержки, учетная ставка и другие монетарные инструменты, инфраструктурные решения
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Правила использования финансовых инструментов, учетная ставка как инструмент управления стоимостью кредитных ресурсов, валютное регулирование
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Инфраструктура для расчетов, функция защиты прав потребителей финансовых услуг, наличная гривня
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