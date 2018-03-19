"Свободный" доллар и "чистые" банки: каким хочет стать и что планирует делать НБУ

Сегодня, 07:14

Национальный банк объяснил украинцам свои приоритеты и цели

Фото: пресс-центр НБУ
Фото: пресс-центр НБУ

15 марта Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность председателя Национального банка. На следующий день новый руководитель представил Стратегию НБУ, которая устанавливает цели регулятора.

В документе отмечается, что главные функции НБУ – обеспечение ценовой и содействие финансовой стабильности в Украине. Их выполнение – важная предпосылка роста экономики страны.

При этом в Нацбанке подчеркивают: на инфляцию также существенно влияют факторы, которые мало зависят от монетарной политики, то есть действий центробанка. Речь идет о влиянии внешних рынков, долларизации экономики, государственном регулировании цен и др. Поэтому, как подчеркивает регулятор, необходима постоянная координация действий Нацбанка с другими госорганами.

"Регулирование финансового сектора должно одновременно стимулировать развитие экономики, учитывать вызовы среды и потребности всех участников. С учетом этого контекста и разрабатывалась Стратегия", – отмечается в документе.

Приоритеты НБУ

Приоритетами деятельности НБУ названы:

  • достижение низкой и стабильной инфляции, обеспечение стабильности банковской системы, возобновление кредитования и валютная либерализация;
  • адаптивное регулирование финансового сектора, создание условий для развития новых финансовых инструментов и бизнес-моделей;
  • интеграция с ЕС путем с помощью приведения украинской нормативной базы в соответствие с международными стандартами;
  • трансформация Нацбанка с целью превращения его в современный центробанк.

Для кого работает Нацбанк?

Всех своих клиентов Нацбанк разделил в шесть групп: эксперты, субъекты государственной политики,субъекты финансовой деятельности, субъекты экономической деятельности, государство как поставщик услуг, граждане Украины.

Все они являются участниками финансовой экосистемы, в которой выполняют определенные функции -  предлагают другим определенную ценность, которую создают самостоятельно или совместно с Национальным банком.

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Например, используя информацию от НБУ, эксперты готовят исследования и аналитику, которые указывают на  макроэкономические вызовы или пробелы в законодательстве. Это помогает представителям власти принимать решения. Принятые законы и постановления позволяют банкам вводить новые финансовые инструменты и кредитные продукты. Доступное кредитование и современная инфраструктура расчетов стимулируют оживление деловой активности, рост ВВП, а значит и увеличение поступлений в бюджет. Это позволяет исполнительной власти улучшить качество своих услуг и повысить уровень жизни населения.

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Конечным же потребителем, который оценивает созданные ценности, являются граждане Украины. Эта группа клиентов названа важнейшей для Национального банка.

Цели НБУ и пути их достижения

1. Низкая и стабильная инфляция. Для достижения этой цели Нацбанк планирует: 

  • углублять механизмы монетарной политики, что позволит привести инфляцию к целевым значениям;
  • вести эффективные коммуникации, чтобы стабилизировать инфляционные ожиданий на низком уровне;
  • накапливать международные резервы, которые превысили 18,5 млрд долларов;
  • соблюдать режим гибкого обменного курса, но сглаживать чрезмерные колебаний на валютном рынке;
  • оптимизировать выпуск денег в обращение.

2. Стабильная, прозрачная и эффективная банковская система. Привести банковский сектор в это состояние НБУ собирается с помощью:

  • перехода на риск-ориентированный банковский надзор;
  • гармонизации требований к банкам с нормами ЕС;
  • совершенствования надзора и системы отчетности;
  • ужесточения требований к информационной безопасности банков.
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3. Возобновление кредитования. Для этого нужны:

  • начало работы кредитного реестра НБУ;
  • снижение объемов проблемной задолженности в банках за счет разработки и выполнения банками программ сокращение проблемной задолженности, стимулирование развития рынка проблемных кредитов, упрощение процедуры взыскания залога по кредитам;
  • усиление защиты прав потребителей, создание института финансового омбудсмена для внесудебного разрешения споров;
  • усиление защиты прав кредиторов за счет совершенствования процедуры банкротства, развития института частных исполнителей.

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4. Эффективное регулирование финансового сектора, под которым понимается:

  • определение целевой модели функционирования регуляторов финансового сектора (проект SPLIT);
  • нормирование деятельности небанковских учреждений, в том числе поставщиков инновационных финансовых услуг;
  • разработка и внедрение системы защиты потребителей небанковских финансовых услуг;
  • перестройка инфраструктуры фондового рынка, в том числе централизация депозитарной деятельности.

5. Свободное движение капитала, что означает:

либерализацию валютных ограничений;
присоединение к стандартам электронного обмена данными и межбанковских расчетов, а также к единому стандарту автоматического обмена финансовой информацией;
изменение законодательства о валютном регулировании путем разработки и принятия нового закона о валюте;
развитие инфраструктуры рынка.

6. Финансовая вовлеченность, достигаемая за счет:

  • развития платежной инфраструктуры, перевод транзакций в электронные каналы: развитие электронных платежей, в том числе за коммунальные услуги, электронных денег (которые выпускает На банк), платежей с использованием устройств мобильной связи;
  • расширения использования международных и национальных платежных систем;
  • ознакомления населения с преимуществами и прогрессивными видами безналичных расчетов;
  • введения удаленной идентификации клиентов для получения ими финансовых услуг;
  • заключения договоров в безбумажной форме.

7. Современный, открытый, независимый, эффективный центральный банк, т.к. эффективное выполнение внешних целей невозможно без изменений внутри самого Нацбанка. Его трансформация имеет два основных направления:

  • процессное – предусматривает введение эффективной системы принятия решений;
  • ресурсное – развивает адаптивность внутренних ресурсов банка.

Оценка результатов работы НБУ

В Нацбанке будут считать, что поставленные стратегические цели достигнуты, если в стране:

  • достигнута ценовая стабильность;
  • банковский надзор обновлен, он соответствует стандартам ЕС и полноценно работает;
  • восстановлено кредитование, его уровень поддерживает экономический рост без риска для финансовой стабильности;
  • регулирование небанковского финансового сектора происходит по новой модели;
  • антикризисные валютные ограничения отменены без угроз для финансовой стабильности, открыт путь для введения свободного движения капитала;
  • растет использование населением финансовых услуг.

Ценность деятельности НБУ для ряда клиентов

 

Эксперты

Субъекты финансовой деятельности

Субъекты экономической деятельности

Граждане Украины

Потребности клиентов, с которыми работают

Содействие эффективности принимаемых решений, доступ к информации, профразвитие

Обеспечение доходности бизнеса с минимальными рисками; повышение доверия к финансовому сектору, адекватное регулирование

Макроэкономическая стабильность, доступное кредитование, свободное
движение капитала

Сохранение реальной стоимости доходов и сбережений, удобные расчеты, защита прав потребителей финансовых услуг

Какую ценность создают

Среда для выработки правил деятельности на рынке

Понятные, единые для всех, прозрачные правила деятельности на рынке

Создание условий для инвестиций, развитие всех форм кредитования, либеральное валютное законодательство, безопасность расчетов

Сохранение покупательной способности, наличие удобных способов расчетов, защита прав потребителей финансовых услуг

Продукты

Аналитические отчеты, платформа для дискуссий

Методология, надзор, механизмы поддержки, учетная ставка и другие монетарные инструменты, инфраструктурные решения

Правила использования финансовых инструментов, учетная ставка как инструмент управления стоимостью кредитных ресурсов, валютное регулирование

Инфраструктура для расчетов, функция защиты прав потребителей финансовых услуг, наличная гривня

 
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Автор:

Сергей Гусев

Источник:

"Сегодня"

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