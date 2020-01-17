Телефонные мошенники в Украине процветают: почему мы поддаемся на уловки

До 2021 года в Украине должен быть принят закон, защищающий от мошенничества

Шанс вернуть украденные с карточек деньги – минимальный и составляет лишь 15%. Мы это знаем, слышали сотни раз и даже встречали обман лицом к лицу, и все равно идем на поводу у мошенников. Почему даже не подозревая, мы даем себя обмануть, новости "Сегодня" решили расспросить у психологов.

Она не показывает своего лица и просит называть ее Дарьей Карпенко. Девушка – одна из тех, кто попался на крючок телефонных мошенников. Хотела продать в интернете детское автокресло:

"Звонят и говорят: "Мы занимаемся закупкой б/у автокресел. Реставрируем и потом дальше себе продаем. Единственное, что мы не работаем с налом, только по безналу. Поэтому там банковская карта у вас есть, чтобы сбросить деньги? Когда увидите, что средства пришли, приедет курьер и заберет автокресло".

Курьер не приехал. Зато позвонил псевдо-представитель банка с сообщением, что ее карточку временно заблокировали из-за некорректной операции. И в телефонном режиме пообещал ситуацию исправить.

"Я зашла в онлайн-банкинг, он мне начал сразу очень быстро рассказывать, какие нажимать клавиши. Говорит: "Сейчас придет SMS, вы мне быстро говорите и все ваши средства сразу приходят".

Три цифры из SMS, и сумма, в пять раз больше стоимости детского автокресла, исчезла со счета. В Межбанковской ассоциации объясняют, по какой схеме работают мошенники, не требуя CVV-кодов с обратной сторон карточки или срока ее годности.

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Александр Карпов, директор Украинской межбанковской ассоциации международных платежных систем:

"Фактически в онлайне мошенники заставили клиента заходить в собственный интернет-банкинг. Они одновременно с ней делали тоже самое, а потом, когда они пытались с ее счета списать средства – пришел одноразовый пароль в SMS и она в онлайне сообщила его мошенникам".

Стать жертвой мошенников может любой, говорят психологи. Даже если видите, что содержание сообщения конфиденциальное, то психологическое давление на той стороне линии или даже сочувствие, нивелирует все предупреждения.

"Как правило, время звонка приходится на утро, или на вечер рабочей недели, или рабочего дня. В это время человек больше ослаблен, ослаблены все ее психологические функции: память, внимание, восприятие. Разговор держится всегда в таком нервном тонусе, это, кстати, один из методов НЛП", – отмечает Татьяна Сказкина, клинический психолог.

Сейчас в Украине нет закона, который защищал бы обманутых с помощью телефонного мошенничества. Впрочем, до 2021 года, по требованию ЕС, его должны утвердить и тогда шансы не остаться в дураках возрастут.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что треть населения Украины пострадала от действий интернет-мошенников. Большинство из жертв получали мошеннические сообщения, а почти каждый десятый опрошенный говорит о перенаправлении на поддельные веб-сайты с запросом личной информации.

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