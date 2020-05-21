Телефоны вместо банковских карт: "мобильный" кошелек для быстрых и удобных денежных переводов

Абоненты предоплаченной мобильной связи могут делать мгновенные денежные переводы со счета на счет телефона и даже рассчитываться за товары и услуги

Приходилось ли вам сталкиваться с ситуациями, когда нужно перевести кому-то деньги, но вы не знаете номер банковской карты? Или вам предлагают перевести деньги, но вы не хотите называть номер своей карты? Или вдруг поняли, что забыли дома кошелек? Таких простых жизненных ситуаций множество! Далее разберемся, как переводить деньги с мобильного счета и зачем это нужно.

Мобильный счет – альтернатива банковской карте

Сегодня почти у каждого украинца есть мобильный телефон, а следовательно – мобильный счет. Если у абонента предоплаченная форма обслуживания, этого достаточно, чтобы делать мгновенные денежные переводы со счета на счет телефона и даже рассчитываться за товары и услуги. К тому же это удобно – не надо вводить номер банковской карты получателя средств. И выгодно – пополнение мобильного счета Киевстар с другого мобильного счета Киевстар возможно осуществить без комиссии.

Переводить деньги с мобильного счета Киевстар на мобильный счет Киевстар очень просто – независимо от того, смартфон у вас или кнопочный телефон. Владельцы смартфонов могут осуществлять переводы через сайт money.kyivstar.ua, с помощью мобильного приложения "Смарт-Гроші" для платформ Android и iOS, а владельцы кнопочных телефонов – с помощью простой USSD-команды *124* сумма перевода *380 номер телефона # и кнопка вызова. Не сложнее, чем проверить баланс своего счета!

"Я так отправляю сейчас деньги на мобильный своей маме, и ей не нужно выходить из дома, чтобы пополнить свой мобильный, – поделился дизайнер Антон. — Это довольно удобно, надежно и безопасно".

Даже если получатель и отправитель переводов обслуживаются у разных операторов — это не проблема: при переводах на мобильные счета Киевстар комиссия не взимается, а переводы на мобильные счета других операторов будут стоить 2,5 % от суммы транзакции.

Особенно в период действия карантина для абонентов Киевстар является актуальным удобный и быстрый способ доступа к платежным сервисам финансовых партнеров с помощью ресурсов Киевстар, а именно – сайта money.kyivstar.ua и мобильного приложения "Смарт-Гроші". С этими ресурсами пользователи имеют возможность: погасить банковский кредит, оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения, оплатить коммунальные услуги, сервисы международной связи и интернет-провайдеров, услуги по страхованию и десятки других сервисов. Для пользования этими сервисами необходимо наличие нужной суммы на балансе мобильного счета.

"Пока действует карантин, я научил свою маму, которая живет в селе, переводить деньги на пополнение своих с отцом мобильных счетов, оплачивать интернет, а еще пополнять мобильный бабушки – теперь чуть ли не все мои родственники в селе, не нарушая условий карантина, всегда могут оплатить все насущные потребности. Очень легко объяснить, как это работает, а мне достаточно сделать только один перевод на мобильный счет – маме", - поделился своим опытом Андрей, который пользуется ресурсами Киевстар для доступа к оплате платежных сервисов финансовых партнеров.

Мобильный счет вместо наличных

Бывают ситуации, когда не хватает денег на покупку или забыли кошелек.

"В нашем жилом комплексе есть такая практика, когда кто-то на своем авто подвозит соседей до метро или в офис, если по дороге. Я часто пользуюсь такой помощью, особенно сейчас, когда общественный транспорт недоступен, - делится своим опытом использования мобильных переводов Евгений. – Чтобы отблагодарить, я пополняю водителю мобильный счет на сумму поездки. И мне удобно, и водителю – благодарность".

Ознакомиться с полным перечнем услуг по переводам с мобильного счета Киевстар или других мобильных финансовых услуг можно на сайте money.kyivstar.ua – каталог услуг постоянно обновляется и расширяется.

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