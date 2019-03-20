Телетрейд: "Синхронная торговля" — опыт профессионалов на службе у инвесторов

Имея сбережения, люди задаются вопросом: как не только сохранить свой капитал, но и приумножить его. Депозит в банке — достаточно рискованный шаг, а процентная ставка настолько мизерная, что весь доход "съедает" инфляция

Телетрейд: "Синхронная торговля" — опыт профессионалов на службе у инвесторов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/1e0/aea/5c91e0aeaf324.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/1e0/aea/5c91e0aeaf324.jpg 2019-03-20T09:00:00+02:00 Финансы Имея сбережения, люди задаются вопросом: как не только сохранить свой капитал, но и приумножить его. Депозит в банке — достаточно рискованный шаг, а процентная ставка настолько мизерная, что весь доход «съедает» инфляция

Инвестирование это реальная возможность заставить деньги работать на себя. И в таком случае финансовые рынки идеальное решение. Специалисты группы компаний Телетрейд предоставляют своим клиентам услугу Синхронная торговля", которая становится палочкой-выручалочкой для тех, кого привлекают финансовые рынки, но вникать во все нюансы и заниматься трейдингом самостоятельно нет времени или возможности.

Две стороны "Синхронной торговли" — инвестиционного проекта ГК Телетрейд

Само название проекта говорит о том, что опытный трейдер и инвестор синхронно двигаются к своей цели — прибыли. Система "Синхронной торговли" в TeleTrade заключается в том, что действующий трейдер совершает сделки, которые автоматически копируются на счете инвестора. При этом они оба получают выгоду от такого сотрудничества. Инвестору нет необходимости погружаться в изучение трейдинга и принимать решения по сделкам. Ему достаточно наблюдать и контролировать, чтобы в критической ситуации приостановить сделку. Инвесторы легко могут выбрать опытного трейдера для перспективного сотрудничества в рейтинге на сайте брокера Телетрейд.

Для трейдера Синхронная торговля" также выгодна. Он получает комиссионное вознаграждение от копирования его сделок инвесторами. И чем выше его позиция в рейтинге, тем выше лимит подключения инвесторов, а следовательно — больше заработок. Успех трейдера гарантирует инвесторам высокий стабильный пассивный доход

Лучшая характеристика услуг Телетрейд — отзывы клиентов лидирующего брокера

Новые технологии и роботизация не прошли мимо финансовых рынков. Многие опытные трейдеры создают специальные торговые алгоритмы (роботы), которые дают хорошую прибыль. Такие роботы наравне с трейдерами являются участниками проекта "Синхронная торговля". Доверие к таким программам растет, благодаря их неоспоримым преимуществам, таким, например, как отсутствие человеческого фактора — эмоции, усталость, жадность, азартность или чрезмерная осторожность роботу неведомы. Зато он демонстрирует высокую скорость реагирования на динамику рынка и максимально исключает риски.

Хотите приумножить свой капитал не напрягаясь? Подключайтесь к Синхронной торговле услуге признанного лидера на финансовых рынках ГК Телетрейд. Наблюдайте, контролируйте свой счет, получайте опыт, который позволит вам в будущем самостоятельно заниматься трейдингом. А главное — получайте прибыль и приумножайте свой капитал!

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Телетрейд: "Синхронная торговля" — опыт профессионалов на службе у инвесторов". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.