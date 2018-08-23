Тест доллара по 36: Минфин проверил пять рисков для госдолга

Министерство финансов Украины при составлении принятой Кабмином Стратегии управления гоcдолгом изучило пять альтернативных шоковых сценариев, которые могут ожидать государство, пишет FinClub.

Эти сценарии отображаются на показателях долга, влияя на потребности в финансировании, а также объем государственного долга, и включаются в расчеты с 2018 года.

Первый сценарий "Валютный шок" предусматривает девальвацию гривни на 20% в течение 2018 года в сравнении с валютным курсом 30,1 грн за доллар. То есть, это девальвация до 36 грн за доллар. Ранее в Минфине поясняли, что рост курса доллара даже на одну гривню увеличивает госдолг Украины на 40 миллиардов гривен.

Второй сценарий "Шок процентных ставок" предусматривает сдвиг вверх кривых доходностей (для внутреннего и внешнего долга), которое повлияет на инструменты финансирования.

Третий "Стресс-сценарий на основе роста реального ВВП" делает акцент на вероятности падения темпа прироста реального ВВП в течение трех лет на 5 п.п., 3 п.п. и 1 п.п. соответственно.

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Четвертый сценарий "Шок первичного баланса": речь идет о первичном балансе госбюджета. Отрицательный баланс на уровне 2% от ВВП приведет к увеличению валовой потребности в финансировании.

Пятый сценарий "Шок условных обязательств" предусматривает, что стойкость фискального сектора может ухудшиться в связи с рисками сверхплановых обязательств. Речь идет об угрозе увеличения нагрузки на госбюджет на 1 млрд долларов ежегодно в 2018-2020 годы. Шок соответствует реализации примерно 80% обязательств в объеме 94 млрд грн. "В случае Украины этот риск связан с уязвимым банковским сектором, финансовой поддержкой госпредприятий и т.д.", – отмечено в Стратегии.

Напомним, Стратегия управления госдолгом Украины предполагает снижение показателя долга до конца 2020 года до уровня не выше 49% ВВП. Как сообщали в Минфине, уровень госдолга 60% ВВП считается безопасным для экономики.

Как известно, Украину ждут серьезные выплаты по госдолгу. Пиковая нагрузка по выплате придется на 2019 год. В Минфине полагают, что справиться с долговой нагрузкой Украине поможет выход на международные рынки заимствований.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман признавал, что Украина испытывает серьезные проблемы с внешним долгом. Глава правительства подчеркивает, что высокий уровень госдолга мешает повысить социальные стандарты в Украине.