Только биткоин растет быстрее: гривня осталась самой эффективной валютой мира

С начала 2019 года гривня показала самый серьезный рост к доллару среди мировых валют

/ Фото: пресс-центр НБУ

Несмотря на прогнозировавшуюся к осени девальвацию, украинская гривня пока удерживает первенство по силе укрепления к доллару с начала года. Об этом сообщил старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин, подводя итоги мирового валютного рынка за восемь месяцев 2019 года.

Так, безналичный курс украинской валюты с начала года повысился по отношению к доллару на 9,5%.

"Лучше выглядят только цифровые валюты", – написал Шевчишин на своей странице в Facebook и опубликовал диаграмму, данные которые подтверждают это мнение.

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А вот по итогам августа в лидерах роста оказалась не гривня, а японская иена.

"Торговая война Китая и США привела к большому притоку в первую очередь азиатского капитала в Японию, как тихую гавань, спровоцировав таким образом укрепление иены на 2,3%", - объяснил Шевчишин.

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В лидерах падения с начала 2019 года – аргентинское песо. На втором месте с конца – узбекский сум, который обвалился на фоне либерализации валютного рынка в стране и установления плавающего курса. Более 10% потеряли валюты Турции, Швеции, которая страдает от конфликта между Китаем и США.

Напомним, также сайт "Сегодня" выяснил, что будет с долларом в сентябре. Аналитики при этом назвали главные риски для устойчивости гривни.

Как сообщалось, украинская гривня была признана самой эффективной валютой в мире и по итогам семи месяцев 2019 года:

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