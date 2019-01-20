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ТОП самых популярных покупок онлайн за 2018 год и какими будут тренды этого года

Сегодня, 07:00

Народ избавляется от вредных привычек и бережет зверушек

Фото: Pixabay
ТОП самых популярных покупок онлайн за 2018 год и какими будут тренды этого года //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f44/718/5c3f447188d5a.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f44/718/5c3f447188d5a.jpg Финансы Народ избавляется от вредных привычек и бережет зверушек

Январь — традиционно самый активный месяц для подведения итогов ушедшего года. И оказалось, что в 2018-м народ все чаще предпочитает делать покупки онлайн и усерднее всего присматривал в интернете средства передвижения, жилье и одежду. "Сегодня" узнала, какие товары стали самыми желанными и чего ожидать в этом году. 

Что в ТОПе

Аналитики сервиса онлайн-объявлений OLX из почти 600 миллионов поисковых запросов за год выделили рейтинг самых популярных вещей (см. инфографику). Так уже пять лет подряд лидерство удерживает велосипед, а вот диваны пытаются купить 2000 раз в день. Также оказалось, что список популярных запросов сильно отличается у пользователей разных операционных систем на гаджетах.

"Если в десятке запросов с Android работа на 9-й позиции, то у поклонников Apple она даже не вошла в топ-100, — говорят аналитики OLX. — Обладатели айфонов в основном мониторили айфоны. Из 10 позиций 6 пришлось на них. Однако если в первом полугодии 2018 рейтинг замыкал Gucci, то во втором его вытеснил "диван". Также за весь год пользователи устройств iOS оставались верны брендам Nike, Adidas и Zara".

Что в моде

По словам трейдеров, тренды в сети обычно диктуют популярные детские игрушки: спиннеры сменяют бейблэйды и куклы Lol.

"В 2018 году больше всего вырос спрос на детские товары (одежда, игрушки, книги, развивалки), технику и электронику, авто- и мототовары (комплектующие и аксессуары). Мы ожидаем, что в 2019 году также возрастет спрос онлайн-покупки на продукты питания. — говорит специалист по коммуникациям Prom.ua Лилия Овчинникова. — В целом покупать стали чаще и тратить больше. Средний чек вырос на 5% и составил 763 грн".

Что касается трендов 2019-го, то, по данным маркетплейса, в январе в топ-5 трендовых запросов пополнила "электронная система нагрева табака" IQOS — почти 5000 запросов за неделю. Также в тренде сейчас пижамы-комбинезоны "кигуруми" (1800 запросов) и новомодные шубы из искусственного меха (1800 запросов). Замыкают список трендовых лидеров палатки для зимней рыбалки (1600). 

Напомним, ранее мы писали о том, как украинцы переходят на онлайн-шопинг. Украинский рынок электронной коммерции развивается гораздо медленнее, нежели в США или Европе, но, тем не менее, существенные сдвиги наблюдать можно уже сейчас. 

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АВТОРЫ:

Коновалова Христина , Ирина Крикуненко

Источник:

Сегодня

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