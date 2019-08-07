Торговая война США и Китая взвинтила цену золота: побит рекорд за шесть лет

Драгоценные металлы относятся к активам "надежной гавани", спрос на них растет во время кризисов

Фото: REUTERS/Ilya Naymushin

Стоимость унции (28,35 г) золота впервые с 2013 года превысила 1500 долларов. Причиной стал повышенный спрос на защитные активы на фоне опасений эскалации торговой войны между США и Китаем и ожиданий смягчения денежно-кредитной политики со стороны ведущих центробанков мира.

Так, котировки золота на бирже в Comex в Нью-Йорке поднимались в ходе торгов на 1,3%, до 1503,3 доллара за унцию. С начала года драгметалл подорожал на 17%. Спотовые цены на серебро 7 августа поднимались до максимальной за год отметки 16,808 долларов за унцию.

Аналитики отмечают, что золото, относящееся к категории активов "надежной гавани", дорожает и на фоне обвала мировых фондовых рынков. Падение вызвано угрозами США ввести новые пошлины на импорт китайских товаров и обещаниями Пекина дать симметричный ответ на такие меры.

Кроме того, в последние недели Федеральная резервная система (ФРС) снизила размер базовой процентной ставки, а Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Японии сигнализировали о готовности пойти на такую меру в будущем. В среду ЦБ Индии и Новой Зеландии понизили ставки сильнее ожиданий рынка. При снижении ставок повышается привлекательность драгметаллов в качестве инструментов для инвестиций.

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"Золото вновь выступает в традиционной роли защитного актива", – отметил исполнительный директор отдела сырьевого и валютного рынков в UBS Group Уэйн Гордон. По его мнению, в случае эскалации торговой войны цена золота может достичь 1,6 тыс. долларов за унцию.

Напомним, США объявили Китай "валютным манипулятором". Министр финансов США Стивен Мнучин при этом намерен обратиться к Международному валютному фонду для устранения "созданных Китаем нечестных преимуществ". В МИД Китая уверены, что такое решение лишь усугубит торговые разногласия между странами.

Как известно, торговая война США и Китая обостряется. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с 1 сентября начнут вводить дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов. В ответ Китай начал отказываться от импорта сельхозпродукции из США.

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Также сообщалось, что за минувший год Россия стала крупнейшим покупателем золота, благодаря чему запасы этого драгметалла у Кремля превысили 2 тыс. тонн. Одним из ключевых покупателей металла среди государств также является Китай.

Ранее эксперты прогнозировали, что золото и серебро в виде ювелирных украшений в Украине будут дорожать:

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