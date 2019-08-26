Торговая война ударила по биржам: в Китае просел фондовый рынок

Фото: REUTERS/Thomas White

Биржи материкового Китая отреагировали на новый виток эскалации ситуации вокруг торговых переговоров Пекина и Вашингтона. Ранее стало известно, что Китай повышает пошлины в ответ на действия американской администрации.

Так, в понедельник, 26 августа, китайские биржи открылись снижением деловой активности и падением котировок. Основные индексы фондовых площадок Шанхая и Шэньчжэня к концу утренней торговой сессии оказались в негативной зоне, свидетельствуют данные с сайтов бирж.

Торговый день на биржах в Шанхае и Шэньчжэне начался со значительного падения котировок. Основные индексы при открытии торгов упали на 1,60% и 1,93% соответственно. К обеду показатели несколько улучшились, но из негативной зоны не вышли.

Индекс Shanghai Composite, отражающий общую ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, упал по итогам завершившейся в 11:30 по местному времени (06:30 по Киеву) утренней торговой сессии на 0,95%, до отметки 2869,81 пункта. Ключевой индикатор деловой активности на торговой площадке в Шэньчжэне - индекс Shenzhen Composite - опустился на 0,72%, до отметки 9295,35 пункта.

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Участники рынка продолжают внимательно отслеживать ситуацию вокруг торговых переговоров между Китаем и США, последний раунд которых после длительного перерыва проходил в Шанхае 30–31 июля. На следующий день президент США Дональд Трамп сообщил, что с 1 сентября введет пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью 300 млрд долларов. В ответ КНР временно прекратила импорт аграрной продукции из США и объявила, что не исключает повышение ввозных пошлин на эти товары. 13 августа стало известно, что Соединенные Штаты отложат введение дополнительных пошлин на ряд китайских товаров до 15 декабря.

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Однако 23 августа произошло некоторое обострение ситуации. Комитет по тарифам и сборам при Госсовете КНР опубликовал заявление, согласно которому Китай в ответ на действия США поднимет с 1 сентября и 15 декабря пошлины на 10% и 5% на импортную продукцию из США на общую сумму 75 млрд долларов. С 15 декабря КНР также увеличит на 25% и 5% соответственно ввозные пошлины на американские автомобили и запчасти.

Трамп в тот же день объявил о решении повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая в рамках ответных мер. По словам Трампа, с 1 октября товары из Китая на сумму 250 млрд долларов, которые сейчас облагаются 25%-ными пошлинами, будут облагаться пошлинами в размере 30%. Оставшаяся продукция из КНР на сумму 300 млрд долларов, которая облагалась тарифами в 10%, будет облагаться тарифами в 15%.

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