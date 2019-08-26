Торговая война ударила по биржам: в Китае просел фондовый рынок

Биржи материкового Китая отреагировали на новый виток эскалации ситуации вокруг торговых переговоров Пекина и Вашингтона. Ранее стало известно, что Китай повышает пошлины в ответ на действия американской администрации.
Так, в понедельник, 26 августа, китайские биржи открылись снижением деловой активности и падением котировок. Основные индексы фондовых площадок Шанхая и Шэньчжэня к концу утренней торговой сессии оказались в негативной зоне, свидетельствуют данные с сайтов бирж.
Торговый день на биржах в Шанхае и Шэньчжэне начался со значительного падения котировок. Основные индексы при открытии торгов упали на 1,60% и 1,93% соответственно. К обеду показатели несколько улучшились, но из негативной зоны не вышли.
Индекс Shanghai Composite, отражающий общую ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, упал по итогам завершившейся в 11:30 по местному времени (06:30 по Киеву) утренней торговой сессии на 0,95%, до отметки 2869,81 пункта. Ключевой индикатор деловой активности на торговой площадке в Шэньчжэне - индекс Shenzhen Composite - опустился на 0,72%, до отметки 9295,35 пункта.
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Участники рынка продолжают внимательно отслеживать ситуацию вокруг торговых переговоров между Китаем и США, последний раунд которых после длительного перерыва проходил в Шанхае 30–31 июля. На следующий день президент США Дональд Трамп сообщил, что с 1 сентября введет пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью 300 млрд долларов. В ответ КНР временно прекратила импорт аграрной продукции из США и объявила, что не исключает повышение ввозных пошлин на эти товары. 13 августа стало известно, что Соединенные Штаты отложат введение дополнительных пошлин на ряд китайских товаров до 15 декабря.
Однако 23 августа произошло некоторое обострение ситуации. Комитет по тарифам и сборам при Госсовете КНР опубликовал заявление, согласно которому Китай в ответ на действия США поднимет с 1 сентября и 15 декабря пошлины на 10% и 5% на импортную продукцию из США на общую сумму 75 млрд долларов. С 15 декабря КНР также увеличит на 25% и 5% соответственно ввозные пошлины на американские автомобили и запчасти.
Трамп в тот же день объявил о решении повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая в рамках ответных мер. По словам Трампа, с 1 октября товары из Китая на сумму 250 млрд долларов, которые сейчас облагаются 25%-ными пошлинами, будут облагаться пошлинами в размере 30%. Оставшаяся продукция из КНР на сумму 300 млрд долларов, которая облагалась тарифами в 10%, будет облагаться тарифами в 15%.
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