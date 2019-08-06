Больше всего снизился индекс электронной биржи Nasdaq – на 3,47%

Фото: AFP / Johannes EISELE

Торговая война Вашингтона и Пекина набирает обороты: в США упал рынок акций https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%20%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B8%20Nasdaq%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%20%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B8%20Nasdaq%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8 2019-08-06T14:16:00+03:00 Финансы Больше всего снизился индекс электронной биржи Nasdaq – на 3,47%

На фоне усугубления отношений между США и Китаем американский промышленный индекс Dow Jones в понедельник, 5 августа, упал на 767,27 пункта, или на 2,90%, и установился на отметке 25 717,74 пункта по итогам сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

В свою очередь индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, снизился на 87,31 пункта, или 2,98%, и оказался на отметке 2 844,74 пункта.

Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 278,03 пункта, или 3,47%, до отметки 7 726,04 пункта.

"Набирает обороты торговая война [между США и Китаем], возможно, что начнется также и валютная война… Ни то, ни другое не является позитивным для мировой экономики, в обоих случаях будет нанесен ущерб фондовым рынкам", – сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главу инвестиционного подразделения консалтинговой компании Independent Advisor Alliance Криса Закарелли.

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Новости "Сегодня" писали, что Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. В первой половине мая в Вашингтоне прошел 11-й раунд консультаций, однако после этого диалог зашел в тупик.

В том же месяце США ввели дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму 200 млрд долларов, повысив ставку с 10% до 25%, а в начале июня правительство Китая приняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. американских товарных позиций на сумму 60 млрд долларов.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что его страна с 1 сентября вводит новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов. Китайская сторона заявила о готовности принять ответные меры.

Кроме того, Трамп обвинил Китай в манипуляции валютой, чем, на его взгляд, является решение китайского Народного банка опустить курс юаня до десятилетнего минимума. Такие изменения влияют не только сами Китай и США, но и на развивающиеся страны, к числу которых относится и Украина. Подробнее читайте в материале сайта "Сегодня": Рекордный обвал юаня отразится на курсе доллара в Украине – эксперт.

Президент Владимир Зеленский в мае обсудил развитие сотрудничества между Украиной и Китаем на встрече с послом этой страны Ду Веем. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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