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Правила для банков: на что повлияют новые требования к информации о кредитах и депозитах

4 декабря, 12:33

Евгения Давыденко

В Европе принимать разумное решение в вопросе кредитования помогают посредники, рассказал эксперт

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

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Нацбанк обязал украинские банки раскрыть полную информацию о своих услугахна веб-сайтах и в рекламе. В частности, они должны будут указывать полную стоимость услуг, включая с комиссии третьим лицам и дополнительные платежи, а также возможные штрафы в случае невыполнения клиентом обязательств. Предполагаются и санкции за несоблюдение требований – штраф 5100-10 200 гривен за каждый случай.

Такие меры призваны защитить граждан от недобросовестных кредиторов. Однако панацеей они, скорее всего, не станут. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил финансовый эксперт Алексей Кущ.

"По большому счету, человек, который хотел собрать информацию о банке и его услугах, мог собрать ее и из альтернативных источников. Возможно, какому-то проценту потребителей это поможет принять правильное решение", – сказал он.

Кущ также отметил, что в европейских странах принять взвешенное финансовое решение человеку помогают посредники.

"На Западе есть специальные электронные платформы, которые помогают потребителям выбрать услуги по кредиту, по депозиту. Есть и специальные посредники, которые могут подобрать наиболее оптимальные параметры для кредитования, размещения депозитов. У нас все это в зачаточном состоянии", – сказал он.

По словам эксперта, развитию подобной институции в Украине сейчас мешает большая доля государства в банковской системе.

Ранее новости "Сегодня" также писали, что украинские банки завершили переход на международный стандарт счетов IBAN, который постепенно вводят в Украине с 5 августа 2019 года. Теперь номера счетов содержат 29 символов.

Также мы рассказывали о новой мошеннической схеме с использованием SMS-оповещений от банков. Как уберечь кровные во времена постоянных кибератак, смотрите в сюжете:

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Источник: Сегодня

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