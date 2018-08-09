Трейдер Дмитрий Крупенко: баланс в работе определяет успех

Несмотря на довольно молодой возраст, его по праву называют экспертом в вопросах финансов. За короткий промежуток времени Дмитрию удалось стремительно подняться по карьерной лестнице. Сейчас он занимает руководящую должность в Центре Биржевых Технологий, активно торгует на финансовых рынках и дает ценные советы о том, как обеспечить себе стабильный доход путем трейдинга.

Дмитрий Крупенко – действующий трейдер и финансовый эксперт

Талант, трудолюбие и четкая система – вот секрет успеха молодого финансового эксперта. В компании Центр Биржевых Технологий Дмитрий работает всего четыре года, но его достижения впечатляют. Он занял активную позицию и постоянно совершенствует свои навыки торговли на рынках. А недавно он начал разрабатывать авторские торговые стратегии, которые уже помогли многим людям существенно увеличить свой доход.

Еще в 2014 году, после прохождения обучающего курса ЦБТ "Беластиум", молодой человек понял, что именно в этой сфере хочет проявить себя и добиться успеха. И это стремление воплотилось в жизнь. Сейчас он руководит киевским филиалом Центра Биржевых Технологий и признан одним их лучших трейдеров компании.

Для того, чтобы совершать успешные сделки, Дмитрию постоянно приходится анализировать большое количество информации и демонстрировать умение управлять рисками. Но не только эти навыки помогают ему в работе.

По мнению Дмитрия Крупенко, важный аспект, который нужно учитывать в его профессии – психология торговли. Как специалист высокого класса, он постоянно повышает свой уровень знаний в этой сфере. Ситуация на финансовых рынках может быть крайне нестабильна, а умение адаптироваться к переменчивым условиям в работе и справляться со стрессом, позволяет максимально раскрыть свой потенциал.

Дмитрий Крупенко – стратег и аналитик

Дмитрий Крупенко заслужил у коллег и клиентов репутацию человека рационально мыслящего и решительного. То, с какой точностью он просчитывает возможные сценарии развития событий на финансовом рынке, просто поражает. Наблюдая за рынком, сопоставляя и синтезируя информацию, он генерирует блестящие торговые идеи, демонстрируя свой высокий профессионализм. Дмитрий не боится рисковать и при этом никогда не теряет самообладание. В итоге, при заключении торговых сделок, соотношение риска и прибыли у него всегда в пользу прибыли.

Глядя на то, какими темпами этот молодой преуспевающий трейдер поднимается на вершину карьерной лестницы, можно смело сказать, что внушительный список достижений, который он имеет на сегодняшний день, будет постоянно пополняться. Дмитрий Крупенко – перспективный руководитель и успешный трейдер, который всегда достигает своей цели.