Три банка одолжили у НБУ более 70 миллионов гривен
Средства выданы под 18% годовых, названия банков не раскрываются
Национальный банк Украины (НБУ) 15 марта удовлетворил заявки трех банков на получение рефинансирования на общую сумму 71,5 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении регулятора об итогах тендера по поддержке ликвидности финансовых учреждений.
Средства выданы под 18% годовых.
При этом НБУ не уточняет, каким банкам они предоставлены.
Напомним, 14 марта 2019 года Национальный банк Украины четвертый раз подряд сохранил учетную ставку на уровне 18%, чтобы обеспечить снижение инфляции. Этим показателем также определяется стоимость рефинансирования банков – при снижении ставки банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования.
Кроме того, по состоянию на 1 февраля 22 из 77 работающих в Украине банков нарушали нормативы НБУ: один банк нарушил нормативы капитала, три банка – нормативы ликвидности, 17 банков – нормативы кредитных рисков, пять банков – нормативы валютной позиции.
Ранее Международный валютный фонд предупредил, что мир снова находится на пороге кризиса. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня": Жизнь в кредит: стоит ли брать в долг именно сейчас.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Три банка одолжили у НБУ более 70 миллионов гривен". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В НБУ сообщили, как повысить доверие к гривне и отказаться от доллара
В регуляторе заявили о важности дедолларизации украинской экономики
Курс доллара в Украине подскочил выше психологической отметки
Выросла официальная стоимость "зеленого" на 18 марта, но за неделю гривня ослабла на 10 копеек