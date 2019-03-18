Три банка одолжили у НБУ более 70 миллионов гривен

Средства выданы под 18% годовых, названия банков не раскрываются

Фото: пресс-центр НБУ

Три банка одолжили у НБУ более 70 миллионов гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/42f/375/5c742f375e367.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/42f/375/5c742f375e367.jpg 2019-03-18T15:56:00+02:00 Финансы Средства выданы под 18% годовых, названия банков не раскрываются

Национальный банк Украины (НБУ) 15 марта удовлетворил заявки трех банков на получение рефинансирования на общую сумму 71,5 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении регулятора об итогах тендера по поддержке ликвидности финансовых учреждений.

Средства выданы под 18% годовых.

При этом НБУ не уточняет, каким банкам они предоставлены.

Напомним, 14 марта 2019 года Национальный банк Украины четвертый раз подряд сохранил учетную ставку на уровне 18%, чтобы обеспечить снижение инфляции. Этим показателем также определяется стоимость рефинансирования банков – при снижении ставки банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования.

Кроме того, по состоянию на 1 февраля 22 из 77 работающих в Украине банков нарушали нормативы НБУ: один банк нарушил нормативы капитала, три банка – нормативы ликвидности, 17 банков – нормативы кредитных рисков, пять банков – нормативы валютной позиции.

Ранее Международный валютный фонд предупредил, что мир снова находится на пороге кризиса. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня": Жизнь в кредит: стоит ли брать в долг именно сейчас.

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