Сделать стартовой
26,3
29,77
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Троица и День Конституции: как будут работать украинские банки

12 июня, 13:37

НБУ напомнил график работы банковской системы в июне

Фото: Ощадбанк / Facebook
Фото: Ощадбанк / Facebook.

Нерабочими днями украинской банковской системы в июне 2019 года будут понедельник, 17 июня, и пятница, 28 июня.

Об этом напоминает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) на странице в Facebook в связи с Днем Святой Троицы (16 июня) и Днем Конституции (28 июня).

Таким образом, украинские банки не будут работать с 15 по 17 июня включительно (суббота-понедельник) и с 28 по 30 июня включительно (пятница-воскресенье).

Пресс-служба НБУ также разместила календарь рабочих дней банковской системы Украины в 2019 году. В июне – два дополнительных выходных, рабочих дней, которые переносятся, нет.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что "Укрзализныця" назначила шесть дополнительных поездов ко Дню Святой Троицы и Дню Конституции.

Напомним, прибыль банковской системы Украины за 2018 год достигла исторического максимума. По итогам года платежеспособные банки получили 21,7 млрд грн чистой прибыли. Последний раз она была прибыльной в 2013 году (1,4 млрд грн).

При этом по итогам января-апреля 2019 года платежеспособные банки Украины получили 18,1 млрд грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период прошлого года – 10,7 млрд грн. 

Ранее в Украине появилась новая афера с мобильными "симками". Мошенники украли у киевлянки почти 300 тыс. грн с двух банковских счетов. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег НБУ, банки, выходные, троица, День Конституции

Вы сейчас просматриваете новость " Троица и День Конституции: как будут работать украинские банки". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд подтвердил основания для ликвидации украинского банка

10 июня, 06:06

Решение принял Верховный суд Украины

В Украине завершилась ликвидация двух банков

7 июня, 17:43

Все вкладчики этих финучреждений получили компенсации от Фонда гарантирования

Провал по финансовой грамотности: что общего у украинцев с жителями Таиланда

6 июня, 13:04

Низкая осведомленность в финансах объясняется объективными причинами, говорят эксперты

Украине нужны крупные банки: экономист объяснил плюсы для страны

6 июня, 12:43

Эксперт предложил дифференцировать работу больших финучреждений

Ушел из жизни российский актер Александр Кузнецов

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Глупая женщина — подарок для мужчины

"Это просто издевательство": в сети показали огромные очереди...

5 вещей гардероба, которые разрушают женскую энергетику

Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык

Мощная шея и стрижка «под мальчика»: Брежнева до «ВИА Гры»

В РФ объяснили, почему керченский стрелок убил десятки людей

РФ отреагировала на решение трибунала ООН об освобождении моряков

Ждем доллар по 40 гривен. Уже нынешней зимой

Что нужно делать с фотографиями умерших: важный нюанс

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

Сегодня, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

Сегодня, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Вчера, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

10 июня, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Самый опасный паук Австралии победил самую ядовитую змею

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь