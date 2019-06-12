Троица и День Конституции: как будут работать украинские банки

НБУ напомнил график работы банковской системы в июне

Фото: Ощадбанк / Facebook.

Нерабочими днями украинской банковской системы в июне 2019 года будут понедельник, 17 июня, и пятница, 28 июня.

Об этом напоминает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) на странице в Facebook в связи с Днем Святой Троицы (16 июня) и Днем Конституции (28 июня).

Таким образом, украинские банки не будут работать с 15 по 17 июня включительно (суббота-понедельник) и с 28 по 30 июня включительно (пятница-воскресенье).

Пресс-служба НБУ также разместила календарь рабочих дней банковской системы Украины в 2019 году. В июне – два дополнительных выходных, рабочих дней, которые переносятся, нет.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что "Укрзализныця" назначила шесть дополнительных поездов ко Дню Святой Троицы и Дню Конституции.

Напомним, прибыль банковской системы Украины за 2018 год достигла исторического максимума. По итогам года платежеспособные банки получили 21,7 млрд грн чистой прибыли. Последний раз она была прибыльной в 2013 году (1,4 млрд грн).

При этом по итогам января-апреля 2019 года платежеспособные банки Украины получили 18,1 млрд грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период прошлого года – 10,7 млрд грн.

Ранее в Украине появилась новая афера с мобильными "симками". Мошенники украли у киевлянки почти 300 тыс. грн с двух банковских счетов. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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