У должников по валютным кредитам не заберут имущество: Рада продлила мораторий

Верховная Рада Украины продлила мораторий на взыскание имущества, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте. Такое решение предусмотрено законопроектом № 3640, который принят во втором чтении 349 голосами.

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Этот мораторий действует в Украине с 2014 года. Предполагалось, что он будет действовать, пока в Украине не вступит в силу закон, который установит правила погашения задолженности по валютным кредитам. Решить проблему мог кодекс о банкротстве, но, по мнению авторов законопроекта № 3640, этого не произошло.

"Кодекс по процедурам банкротства <...> совершенно не решил вопрос особенностей погашения задолженности категории заемщиков, указанных выше (оформивших кредиты в иностранной валюте. – Ред.), однако отменяет мораторий на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте, с 21 октября 2020 года", – говорится в пояснительной записке.

Авторы документа ожидают, что вопрос выплат по валютным кредитам будет отрегулирован отдельным законом.

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Напомним, мораторий был введен после того, как кризис 2008-2009 годов и резкая девальвация гривни привели к серьезным проблемам с выплатой валютных кредитов. Сейчас потребительские кредиты в валюте в Украине запрещены.

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Как сообщалось, ранее Нацбанк также призвал украинцев быть осторожными с "кредитами под 0%". По словам представительницы НБУ, реальные ставки по таким кредитам могут превышать 1500% годовых:

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