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Учетная ставка украинского Нацбанка осталась самой высокой в Восточной Европе

Сегодня, 11:33

Темпы инфляции в Украине все еще опережают целевые показатели

Фото: пресс-центр НБУ
Учетная ставка украинского Нацбанка осталась самой высокой в Восточной Европе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/dea/dcf/5c3deadcf2c29.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/dea/dcf/5c3deadcf2c29.jpg Финансы Темпы инфляции в Украине все еще опережают целевые показатели

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 18% годовых. Таким образом, расходы страны по займам остались самыми высокими в Восточной Европе, пишет Bloomberg.

В то же время аналитики агенства отмечают: появились определенные признаки того, что процентная ставка может быть снижена во второй половине 2019 года. 

"Несмотря на восстановление потока финансовой помощи для Украины от МВФ и замедление инфляции до уровня, большего, чем прогнозировалось на 2018 год, рост цен остается выше целевого показателя Нацбанка. В ведомстве объясняют, что считают необходимым поддерживать текущие "достаточно жесткие монетарные условия с целью гарантирования возвращения инфляции до установленного уровня в первом квартале 2020 года". Но глава Нацбанка Яков Смолий сам посеял некоторые сомнения относительно целесообразности такого решения. Поскольку ранее в этом месяце он сказал депутатам, что "существуют основания для сокращения базовой процентной ставки". Но существуют и другие потенциально угрожающие факторы, в частности президентские выборы", - отмечают аналитики Bloomberg.

 

 

Несмотря на то, что Нацбанк ожидает сократить инфляцию до 5% по итогам 2020 года, в ведомстве признают, что "новый политический цикл" может создать "значительный риск", считают в агентстве. В то же время, в Нацбанке видят и положительные факторы, которые могут позволить сократить базовую процентную ставку до конца 2019 года. Об этом сказала заместитель главы ведомства Екатерина Рожкова. Валютные резервы Украины находятся на уровне 20,8 млрд долларов. И эта цифра почти не изменится в течение 2019 года, поскольку пиковые выплаты по госдолгу Украины будут погашены за счет продажи евробондов, помощи от Всемирного банка и Евросоюза.

Напомним, Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Кроме того, стоимость рефинансирования банков также определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования.

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Тег инфляция, НБУ, учетная ставка

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