Учетная ставка в Украине рухнула до минимума с 2014 года

/ Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с действовавших с декабря-2019 13,5% годовых до 11,5%. Соответствующее решение приняло правление Нацбанка. Решение вступает в силу с завтрашнего дня, 31 января.

Последний раз учетная ставка ниже 12% действовала до 17 июля 2014 года (9,5%), после чего она была резко повышена до 12,5%.

"Национальный банк продолжает смягчение монетарной политики, чтобы обеспечить инфляцию на уровне цели 5% и поддержать устойчивый экономический рост", - объяснили такое решение в НБУ.

Кроме того, НБУ собирается и в дальнейшем снижать учетную ставку – до 7% на конец 2020 года. Как отмечает регулятор, смягчение монетарной политики стало возможным, благодаря быстрому улучшению макроэкономической ситуации в Украине.

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"Ожидается, что сильнее всего учетная ставка снизится в течение первого полугодия. Это повлияет на снижение стоимости кредитов для бизнеса и населения, а также будет стимулировать деловую активность", – объяснили в Нацбанке.

Впрочем, в НБУ признают, что если инфляционные риски усилятся, снижение учетной ставки может стать более медленным.

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"Зато в случае ускоренной реализации реформ и существенного притока инвестиций возможно снижение учетной ставки более ускоренными темпами", - добавили в Нацбанке.

Ранее сообщалось, что базовый сценарий Национального банка предполагает снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%. Таким образом, цели по смягчению монетарной политики НБУ стали более амбициозными.

Напомним, в апреле-2019 Нацбанк снизил учетную ставку впервые за два года – с 18% до 17,5%. До этого регулятор четыре раза подряд сохранял ее на самом высоком уровне среди стран Восточной Европы, чтобы обеспечить снижение инфляции. Цикл повышения ставки в целом длился с мая 2017 года.

Как известно, Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Кроме того, стоимость рефинансирования банков определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования. Также от учетной ставки зависит и доходность государственных облигаций.

Подробнее об учетной ставке читайте на сайте "Сегодня" – "Большая разборка: что такое учетная ставка НБУ и на что она влияет".

Напомним, несмотря на высокие рыночные ставки по кредитам, в Украине запускают программу дешевых займов для бизнеса. Она заработает с 1 февраля 2020 года. Программа поддержки предпринимательства предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых и является первым этапом объявленной президентом Владимиром Зеленским госпрограммы "Возвращайся и оставайся".

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