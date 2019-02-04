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Угроза девальвации: эксперт рассказал, как изменится курс доллара в Украине

Сегодня, 10:22

Гривня окажется в непростой ситуации, прогнозирует аналитик

Фото: flickr.com
Фото: flickr.com.
Угроза девальвации: эксперт рассказал, как изменится курс доллара в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/f2c/bd2/5c4f2cbd24568.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/f2c/bd2/5c4f2cbd24568.jpg Финансы Гривня окажется в непростой ситуации, прогнозирует аналитик

Курс безналичного доллара в Украине снизился за январь на 0,5%, в среднем до 27,67 грн, наличного – на 0,1%, до 27,78 грн.  Курс безналичного евро понизился на 0,2% до 31,79 грн, наличного – вырос на 0,2% до 31,92 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил аналитический центр ГК Forex Club.

Укрепление гривни к доллару, по словам экспертов, связано с высоким предложением валюты со стороны аграриев и жесткой монетарной политикой НБУ. Кроме того, поддержал гривню и рост инвестиций от нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

"Гривню от девальвации сдерживает активность нерезидентов по покупкам облигаций внутреннего государственного займа. Высокая учетная ставка НБУ на уровне 18% привлекает иностранных инвесторов вкладывать в украинскую экономику. Нерезиденты, конвертируя иностранную валюту в гривню для покупки гособлигаций, усиливают предложение валюты на рынке", – пояснил старший аналитик ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

В феврале, по прогнозу аналитиков, на валютном рынке будут преобладать девальвационные тенденции, а также риски роста ликвидности из-за больших объемов погашения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Курс доллара в феврале, как считают эксперты, будет колебаться в диапазоне 27,75-28,5 грн. Средний курс наличного евро может колебаться в диапазоне 31,2-32,7 грн.

По мнению Шевчишина, в ближайших месяцы, НБУ все же снизит учетную ставку, что будет сдерживать нерезидентов от дополнительных инвестиций, особенно накануне президентских выборов. Краткосрочную поддержку гривне оказывает капитал, который заводится в страну под президентские выборы. Однако ближе к выборам, активность таких поступлений будет уменьшаться, уверен аналитик. 

Еще одним фактором турбулентности для гривни, по словам Шевчишина, выступают внешние риски.

"Несмотря на некоторое восстановление фондовых индексов, торговая война между США и Китаем и замедление темпов роста их экономик остаются на повестке дня. Ситуация на сырьевых рынках сохраняется нестабильной. На этом фоне возобновится падение цен, что затронет спотовые цены на товары украинского экспорта, и ограничит экспортную выручку в страну", – отметил аналитик.

Впрочем, не все специалисты согласны с прогнозами Шевчишина. Подробнее об их мнениях читайте на сайте "Сегодня" в материале "Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале".

Кроме того, ранее эксперты объяснили, как может меняться курс гривни в течение всего 2019 года:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

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