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Угроза "жесткого" Brexit серьезно ударила по фунту стерлингов

Сегодня, 16:37

Британская валюта рухнула до минимума с 2017 года

/ Фото: Pixabay

Угроза "жесткого" Brexit серьезно ударила по фунту стерлингов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2 Финансы Британская валюта рухнула до минимума с 2017 года

Курс фунта стерлингов упал до самого низкого уровня более чем за два года из-за риска выхода Великобритании из ЕС без соглашения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Так, фунт стерлингов упал по отношению ко всем валютам G10. Курс фунта стерлингов к доллару опустился на 0,4% до 1,2332 по состоянию на 9:05 в Лондоне (11:05 по Киеву), достигнув минимума с марта 2017 г. К 13:40 по Киеву фунт снижался на 0,45% до 1,2324 доллара, а к 16:30 составил 1,2263 доллара.

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"Фунт стерлингов демонстрирует худшую динамику среди валют G10 в этом месяце, поскольку инвесторы готовятся к риску Brexit без сделки и всеобщих выборов. Morgan Stanley ожидает, что в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения фунт упадет и достигнет паритета с долларом", – отмечает Bloomberg.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей первой речи на посту главы правительства обещал, что страна в любом случае покинет ЕС 31 октября. Он также выразил уверенность в том, что в ходе переговоров с европейскими лидерами ему удастся достичь новой сделки по Brexit, которая будет в большей степени соответствовать интересам страны, чем проект того соглашения, которое согласовало с Брюсселем правительство его предшественницы Терезы Мэй.

Однако чтобы помешать вывести Соединенное Королевство из Евросоюза без сделки с Брюсселем нижняя палата британского парламента приняла поправку к закону о самоуправлении в Северной Ирландии - если Джонсон распустит приостановит работу парламента, депутаты все равно соберутся и смогут принимать законы, чтобы не допустить "жесткого Brexit".

23 июля экс-министр иностранных дел и мэр Лондона Борис Джонсон официально возглавил правящую Консервативную партию Великобритании и, вместе с этим, получил право сформировать свое правительство. 

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Великобритания курс ЕС фунт Brexit фунт стерлингов

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