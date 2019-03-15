Украина активно наполняет бюджет с помощью ОВГЗ: стала известна сумма

Минфин проводит аукционе как в гривне, так и в иностранной валюте

Фото: Pixabay

Украина активно наполняет бюджет с помощью ОВГЗ: стала известна сумма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/541/a23/5c7541a23105e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/541/a23/5c7541a23105e.jpg 2019-03-15T09:11:00+02:00 Финансы Минфин проводит аукционе как в гривне, так и в иностранной валюте

Министерство финансов Украины за первые два месяца 2019 года привлекло в бюджет через аукционы по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 34,75 млрд гривен, однако были и доходы в валюте. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Размещения происходили не только в гривне, но и в валюте. Поэтому Минфин привлек дополнительно 885,5 млн долларов и 33,33 млн евро. В гривневом эквиваленте по курсу НБУ на 15 марта это составляет в сумме около 24,7 млрд гривен.

Таким образом, суммарно и в гривне, и в валюте (в гривневом эквиваленте) Минфин привлек в бюджет 59,45 млрд гривен.

Как известно, за 2018 год Минфин за счет размещения ОВГЗ профинансировал госбюджет на 65,13 млрд гривен, 3,48 млрд долларов и 503 млн евро. По нынешнему курсу в сумме в гривневом эвиваленте это составляет около 173 млрд гривен. Это лишь на две трети больше, чем показатель 2019 года за два месяца. Так, январе-2019 только на одном январском аукционе Минфин продал ОВГЗ на рекордные 18 млрд гривен.

При этом в ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, пока что эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. "Сегодня" разобрались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украина активно наполняет бюджет с помощью ОВГЗ: стала известна сумма". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.