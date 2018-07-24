Украина хочет выпустить облигации в экзотических валютах

В Минфине задумались о выпуске еврооблигаций не только в долларах и евро

Министерство финансов Украины планирует расширять спектр предлагаемых международным инвесторам долговых инструментов, дополнив еврооблигации в долларах бумагами в евро, гривнях и, возможно, в других валютах, в том числе в китайском юане. Об этом рассказала и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

"Будем расширять наши заимствования. Будем смотреть не только на доллар, но и на евро, в котором мы давно не выходили. Добавлять другие, немного экзотические валюты", – сообщила глава Минфина.

Маркарова отметила, что правительство планирует также активнее заимствовать в гривне, так как сегодня доля валютных обязательств в государственном долге излишне велика и достигает 70%.

"Мы фактически сейчас уже завершили все процедуры, чтобы выходить с гривневыми инструментами на внешние рынки. И, я думаю, это будет тоже иметь большой эффект для увеличения гривневого портфеля в наших облигациях", – рассказала и.о.министра.

Маркарова добавила, что правительство планирует быть более активным на внутреннем рынке.

"Стабильность, я надеюсь, поможет нам убедить все банки, потому что большинство банков с иностранным капиталом даже не имеют лимитов на покупку украинских ценных бумаг", – объяснила глава Минфина.

Она напомнила, что в Украине уже девятый квартал постоянно растет ВВП.

"Наша задача – с правильно принятым бюджетом убедить их в макроэкономической стабильности, и убедить быть игроками на этом рынке", – отметила Маркарова.

По ее словам, в настоящее время ведется работа по обновлению стратегии управления государственным долгом.

Глава Минфина также подтвердила, что Украина по-прежнему планирует выйти на внешние рынки заимствований в текущем году. Она напомнила, что бюджет предусматривает заимствования в размере 2 млрд долларов, однако окончательная сумма зависит также от двух других источников финансирования дефицита – 800 млн долларов от Всемирного банка и 1 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Как сообщалось, Министерство финансов Украины создало официальную страницу в терминале Bloomberg. Эта страница станет "доступным информационным ресурсом о финансовых инструментах, эмитентом которых выступает Украина", объяснили в Минфине.

Каждый пользователь Bloomberg может получить информацию о календаре аукционов украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), оперативную информацию об объявлении аукционов и их результатах.

Также на странице содержится информация об облигациях внутреннего и внешнего государственного займа, находящихся в обращении, список первичных дилеров и общая информация об аукционах.

Напомним, осенью 2017 года Украина выпустила дебютные после реструктуризации 2015 года еврооблигации, разместив 3 млрд долларов 15-летних бумаг по ставке 7,375% годовых. Основными покупателями новых еврооблигаций Украины на 3 млрд долл. выступили инвесторы из США (46%) и Великобритании (36%).