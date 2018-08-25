Украина хочет занять 725 млн долларов на внешних рынках

Сегодня, 14:58

Краткосрочные облигации Минфин выпустил, не дожидаясь приезда миссии МВФ в Киев

Фото: пресс-центр НБУ
Фото: пресс-центр НБУ

Министерство финансов Украины осуществило частное размещение краткосрочных облигаций внешнего государственного займа со сроком погашения в 2019 году на 725 млн долларов США. Об этом сообщили в украинском министерстве.

"Облигации были размещены среди ведущих международных инвесторов, предоставивших финансовую поддержку Украине, в условиях нестабильности международного рынка капитала для развивающихся стран", – отметили в Минфине.

В министерстве объяснили, что размещение таких облигаций позволяет Украине удовлетворить свои краткосрочные потребности в валютной ликвидности, а также получить преимущества от гибких условий привлечения средств.

"Министерство финансов продолжает реализовывать утвержденную стратегию управления государственным долгом и планирует в полном объеме выполнить план государственных внешних заимствований путем привлечения средств как от коммерческих, так и от официальных кредиторов", – заявили в Минфине.

Напомним, Украина ожидает визит миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев в период с 6 по 19 сентября для обсуждения последних экономических событий и экономической политики и последующих шагов. Эксперты отмечали, что без подтверждения выполнения Украиной условий МВФ страна не сможет в достаточном объеме привлечь внешнее финансирование.

Ранее в Министерстве финансов уже заявили, что визит миссии МВФ подтверждает успешное продвижение работы Украины с Фондом. Как подчеркнула и.о. министра финансов Оксана Маркарова, украинские власти заинтересованы обсудить с МВФ как все текущие вопросы, так и продолжение сотрудничества после окончания программы в марте 2019 года.
финансирование, Минфин, госдолг, облигации, евробонды, МВФ

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"Сегодня"

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