Украина хочет занять 725 млн долларов на внешних рынках

Министерство финансов Украины осуществило частное размещение краткосрочных облигаций внешнего государственного займа со сроком погашения в 2019 году на 725 млн долларов США. Об этом сообщили в украинском министерстве.

"Облигации были размещены среди ведущих международных инвесторов, предоставивших финансовую поддержку Украине, в условиях нестабильности международного рынка капитала для развивающихся стран", – отметили в Минфине.

В министерстве объяснили, что размещение таких облигаций позволяет Украине удовлетворить свои краткосрочные потребности в валютной ликвидности, а также получить преимущества от гибких условий привлечения средств.

"Министерство финансов продолжает реализовывать утвержденную стратегию управления государственным долгом и планирует в полном объеме выполнить план государственных внешних заимствований путем привлечения средств как от коммерческих, так и от официальных кредиторов", – заявили в Минфине.

Напомним, Украина ожидает визит миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев в период с 6 по 19 сентября для обсуждения последних экономических событий и экономической политики и последующих шагов. Эксперты отмечали, что без подтверждения выполнения Украиной условий МВФ страна не сможет в достаточном объеме привлечь внешнее финансирование.

Ранее в Министерстве финансов уже заявили, что визит миссии МВФ подтверждает успешное продвижение работы Украины с Фондом. Как подчеркнула и.о. министра финансов Оксана Маркарова, украинские власти заинтересованы обсудить с МВФ как все текущие вопросы, так и продолжение сотрудничества после окончания программы в марте 2019 года.