Украина и МВФ ведут переговоры о 18-месячной программе stand by: названа причина

После того, как МВФ заменил главу миссии в Украине , стало известно, что Киев и Фонд ранее согласованную трехлетнюю программу расширенного финансирования EFF сменили на 18-месячную программу stand by, сообщил представитель МВФ Джерри Райс.

"Учитывая беспрецедентную неопределенность в отношении экономических и финансовых перспектив и необходимость сосредоточить политические приоритеты на краткосрочном сдерживании и стабилизации, переговоры переключились на 18-месячный stand by, который может обеспечить поддержку платежного баланса для усиления реакции властей", – сказал он.

По его словам, Фонд находится в тесном контакте с властями Украины по обсуждению параметров нового механизма финансирования, который помог бы стране эффективно противодействовать пандемии в экономике и медицине.

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Райс уточнил, что постоянная виртуальная миссия обсуждает политики, которые могут быть поддержаны, скорее через программу stand by, чем через EFF, несмотря на то что по программе EFF в декабре 2019 года была достигнута предварительная договоренность на уровне менеджмента Фонда (staff-level agreement).

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"Когда ситуация восстановится, фокус снова может сместиться на решение проблем долгосрочных структурных реформ в Украине, чтобы способствовать более сильному и более инклюзивному росту", – сказал представитель Фонда.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что Украина ожидала в 2020 году два транша от МВФ по 1,75 млрд долларов и обсуждает дальнейшее увеличение суммы траншей, однако по программам борьбы с коронавирусом переговоров не вела.

Напомним, что говорил о деньгах МВФ президент Украины Владимир Зеленский:

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