Украина начала поиски кредиторов на Bloomberg

Министерство финансов Украины, которое планирует выпуск евробондов в 2018 году, создало официальную страницу в терминале Bloomberg. Об этом объявила и. о. министра финансов Оксана Маркарова в ходе рабочего визита в Великобританию, передает пресс-служба ведомства.

Эта страница станет "доступным информационным ресурсом о финансовых инструментах, эмитентом которых выступает Украина", объяснили в Минфине.

"Информирование иностранных инвесторов об украинских суверенных финансовые инструменты будет способствовать расширению базы иностранных инвесторов в ценные бумаги, выпущенные Украины", - рассчитывают в Минфине.

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Каждый пользователь Bloomberg может получить информацию о календаре аукционов украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), оперативную информацию об объявлении аукционов и их результатах.

Также на странице содержится информация об облигациях внутреннего и внешнего государственного займа, находящихся в обращении, список первичных дилеров и общая информация об аукционах.

Напомним, осенью 2017 года Украина выпустила дебютные после реструктуризации 2015 года еврооблигации, разместив 3 млрд долларов 15-летних бумаг по ставке 7,375% годовых. Основными покупателями новых еврооблигаций Украины на 3 млрд долл. выступили инвесторы из США (46%) и Великобритании (36%).