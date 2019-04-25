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Украина нарастила государственный долг

Сегодня, 21:04

Данные по итогам марта обнародовало Министерство финансов

Фото: Pixabay

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины по итогам марта 2019 года увеличился в долларовом эквиваленте на 540 млн долларов – до 78,78 млрд долларов.

Соответствующие данные обнародовала пресс-служба Министерства финансов.

При этом объем долга в гривневом эквиваленте также вырос – на 34,74 млрд гривен, до 2,15 трлн гривен.

Напомним, по итогам февраля 2019 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 78,24 млрд долларов, а в гривневом эквиваленте – 2,11 трлн гривен.

Ранее в Минфине сообщили, что крупнейшие выплаты по госдолгу в этом году будут в мае и сентябре – 77,8 млрд гривен и 58,5 млрд гривен соответственно. Общий объем выплат по госдолгу прогнозируется на уровне 459,6 млрд гривен, из которых 330,9 млрд гривен – в счет погашения.

Подробнее о ситуации с долгами страны читайте на сайте "Сегодня" в материале "Почему кредитов нет, а государственный долг Украины растет".

В правительстве и Национальном банке Украины считают, что справиться с выплатами по госдолгу стране помогут новые – более дешевые – кредиты. В частности, ожидается поступление еще двух траншей от Международного валютного фонда.

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Тег Минфин, госдолг, государственный долг

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