Украина нарастила международные резервы

/ Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Международные (золотовалютные) резервы Украины по состоянию на 1 сентября 2019 года достигли почти 22,02 млрд долларов, тогда как на 1 августа они составляли 21,84 млрд долларов. Об этом сегодня, 6 сентября, информирует пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"За месяц они почти не изменились благодаря тому, что чистая покупка Национальным банком валюты на межбанковском рынке компенсировала расходы на погашение и обслуживание государственного долга", – добавил регулятор.

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Новости "Сегодня" сообщали, что на прошлой неделе НБУ купил 20 млн долларов на межбанковском валютном рынке. С начала года регулятор приобрел на межбанке почти на 2,98 млрд долларов больше, чем продал (чистая покупка).

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Кроме того, в июле Нацбанк улучшил прогноз по международным резервамУкраины. Центробанк ожидает, что к концу 2019 года резервы составят 21,7 млрд долларов, к концу 2020 года – до 22,8 млрд долларов, а к концу 2021 года достигнут 23 млрд долларов.

В прогнозе НБУ учтены также пиковые выплаты по госдолгу, приходящиеся на эти годы. В правительстве и Национальном банке Украины считают, что справиться с ними стране помогут новые – более дешевые – кредиты.

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