Украина окончательно перешла на новые банковские счета

Ни бизнес, ни население уже не смогут пользоваться старым форматом реквизитов

/ Фото: НБУ

Украина завершила переход на международный стандарт счетов IBAN, который постепенно вводят в стране с 5 августа 2019 года. Теперь номера банковских счетов содержат максимум 29 символов.

Банки были обязаны ввести и начать обслуживать новые счета с 1 ноября 2019 года, но у рядовых украинцев оставалась возможность пользоваться старыми реквизитами до 12 января 2020 года. Теперь этой возможности больше нет. Впрочем, еще по состоянию на 31 октября 2019 года участники системы электронных платежей уже проводили 66% платежей с использованием стандарта IBAN.

IBAN - International Bank Account Number, международный номер банковского счета, состоящего максимально из 29 символов:

Реклама

код страны (две буквы);

контрольный разряд (две цифры);

кода банка (шесть цифр);

сам счет (до 31 октября 2019 – от 5 до 14 символов, с 1 ноября 2019 – от 5 до 19 символов).

Кроме того, с 1 января 2020 года Государственная казначейская служба ввела в действие новые счета IBAN для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты.

В тренде Покупать доллары по удобному курсу: эксперт рассказал о плюсах нового закона

В Национальном банке Украины (НБУ) ранее объясняли, что введение счетов IBAN сокращает количество банковских реквизитов, а потому делает более комфортным оформление расчетных документов.

К слову, ранее Национальный банк также разрешил банкам обслуживать украинцев по загранпаспортам. Подробнее – в сюжете новостей "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама